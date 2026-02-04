Underhållstekniker
Sto Scandinavia AB / Maskinreparatörsjobb / Linköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Linköping
2026-02-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sto Scandinavia AB i Linköping
, Jönköping
, Stockholm
, Göteborg
, Falun
eller i hela Sverige
Tycker du om att arbeta med både människor och maskiner? Har du ett starkt engagemang och en positiv inställning? Får du energi av att samarbeta med kollegor för att hitta smartare lösningar framåt? Om svaret är ja, fortsätt läsa, för det kan vara så att vi har en perfekt roll för just dig!
OM TJÄNSTEN
Som underhållstekniker arbetar du med både förebyggande och avhjälpande underhåll i vår produktionsanläggning i Linköping, där företaget tillverkar hållbara och effektiva material i världsklass för ett omsorgsfullt byggande!
Du blir en del av vår underhållsavdelning vars styrka är att arbeta tillsammans och att hjälpas åt över gränserna, ett mindre team där framgångsfaktorn är kommunikation. I rollen deltar du aktivt i förbättringsarbeten och har nära kontakt med produktionen i planering av förebyggande underhåll, akuta åtgärder och vid implementering av nya förbättringar.
Underhållsavdelningen ansvarar för service och arbete på all produktionsutrustning. Rollen kräver därför goda kunskaper och/eller starkt intresse inom området automatisering, där flera medietyper samverkar i maskinerna, exempelvis lågspänning, PLC, pneumatik, vacuum, hydraulik och mekanik. I praktiken handlar arbetet om felsökning, reparation samt optimering av produktions- och industrimaskiner av olika slag.
Svetsning, skärning samt nyinstallation av produktionsutrustning ingår i de dagliga sysslorna. Du behöver inte vara expert på alla delar men vi förväntar oss att du har en grundläggande kunskap om el och automation samt en vilja att utvecklas inom teknik och underhåll.
Övriga arbetsuppgifter är bland annat:
• Bistå produktionspersonalen med teknisk support och kompetens
• Samordning av förebyggande och akuta underhåll
• Kontakt med underleverantörer gällande produktionsutrustning
• Inköp och beredning av de reservdelar avdelningen behöver
• Leveranskontroll och mottagandet av beställda reservdelar och teknikutrustning
• Administration i underhållssystem såsom skapa och avrapportera arbetsorder
Tjänsten är idag förlagd till dagtid men i framtiden kan även viss skiftgång bli aktuellt.
DIN BAKGRUND
Vi tror att du är en prestigelös och initiativtagande person som drivs av att lära dig nya saker som genererar bättre arbetssätt och kvalité i ditt arbete idag och i framtiden. Du arbetar tätt tillsammans med din kollega för att driva underhållsarbetet framåt där problemlösning är en del av vardagen. Det innebär att du behöver kommunicera på ett tydligt, rakt och enkelt sätt.
Du bidrar aktivt till att sprida kunskap inom din expertis till dina kollegor, och dom till dig, så att vi tillsammans utvecklas i företaget.
Du är dessutom ansvarsfull och värdesätter ordning och reda, vilket bidrar till att skapa en trygg och säker arbetsplats. Självklart uttrycker du dig obehindrat på svenska i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska.
• Utbildningskrav: Elbehörighet upp till 400 volt.
• Erfarenhetkrav: Erfarenhet av underhåll av automatiserad utrustning gärna inom produktions / industrimaskiner.
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
OM ANSÖKAN
Vi tillämpar löpande rekrytering varför vi önskar din ansökan snarast.
För mer information om tjänsten kontakta Gabriel Bengtsson, Produktionschef, g.bengtsson@sto.com
Sto Scandinavia AB tillhandahåller systemlösningar inom fasad, betongrenovering och golv. Med en lång historia av innovativa lösningar och hög kvalitet är Sto en ledande tillverkare av produkter för byggnader och anläggningar, med över 5500 medarbetare runt om i världen och en omsättning på 1,6 miljarder Euro. Vi vill bidra till ett omsorgsfullt byggande till nytta för människor, samhälle och miljö. Med ett stort utbud av produkter och service är våra ca 115 kunniga medarbetare i Sverige delaktiga från idéskedet till färdigt projekt.
Läs mer om oss på www.sto.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
E-post: work.nordic@sto.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Underhållstekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sto Scandinavia AB
(org.nr 556290-8318)
Gesällgatan 6 (visa karta
)
582 77 LINKÖPING Arbetsplats
Huvudkontor Kontakt
HR
Ann-Charlotte Lundbom-Wisén a.wisen@sto.com Jobbnummer
9724148