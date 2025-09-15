Underhållstekniker - Mek
2025-09-15
Site Perstorp är en av Perstorpkoncernens största tillverkningsanläggningar med anor från 1881, idag är vi cirka 300 anställda. Här produceras bland annat bas-och specialpolyoler, formiater, organiska syror och formalin. Detta används bland annat i beläggningar, högpresterande smörjmedel och energilösningar. Vår företagskultur genomsyras av våra kärnvärden: fokuserad innovation, pålitlighet och ansvarstagande. Som en del av vår underhållsorganisation blir du en viktigt del för att driva vår verksamhet framåt!
Om rollen
Till vår underhållsavdelning söker vi nu ytterligare en underhållstekniker till mekanikergruppen. Som underhållstekniker kommer du arbeta med löpande underhåll, felsökning, reparation och installation på våra produktionsanläggningar.
I rollen som underhållstekniker ingår du i en grupp som självständigt arbetar med att ge produktionsanläggningen, och dess olika stödfunktioner, ett professionellt underhåll i såväl förebyggande som avhjälpande syfte. Arbetsuppgifterna förutsätter mycket direktkontakt och samarbete med övrig underhållspersonal och andra yrkesgrupper vilket stället stora krav på kommunikation och samarbetsförmåga. En god och säker arbetsmiljö är en av Perstorps viktigaste frågor, varför vi också arbetar aktivt med säkerhet samt hälsofrämjande åtgärder. Du kommer att rapportera till vår underhållschef Mek. Vem är du?
Vi vänder oss till dig som har en teknisk utbildning på minst gymnasienivå, gärna med inriktning mot maskin/industri, alternativt motsvarande relevant arbetslivserfarenhet. För tjänsten krävs B-körkort. Att du talar och skriver svenska flytande är också ett krav för tjänsten. Har du erfarenhet av arbete som underhållstekniker inom process- eller annan tillverkningsindustri är detta meriterande. Stort plus om du har kunskaper inom hydraulik, svetsning, roterande utrustning samt ATEX.
Du har stort fokus på säkerhet och hållbarhet. Du agerar med eftertanke och konsekvenstänk, har ett gott ordningssinne, är strukturerad och har förmåga att lösa problem metodiskt. Samtidigt är du inte rädd för att ta egna initiativ och vill hitta lösningar! Ett tekniskt intresse och förståelse är förstås också viktigt. På Perstorp leder vi med hjärtat och visar omtanke för varandra och för vår omvärld. Vi vill ta ansvar och hålla vad vi lovar. Vi strävar ständigt mot att jobba smartare och bättre. Delar du dessa värderingar tror vi att du kommer att trivas hos oss!
Vad du kan förvänta dig:
Arbete i ett kompetent team med omväxlande och intressanta arbetsuppgifter.
Möjlighet att utvecklas med rollen och växa inom företaget.
Vi anser att balans i livet är en förutsättning för känna arbetsglädje och engagemang. Vi stödjer därför friskvård och träningsmöjligheter på arbetsplatsen, där vi har flera lokala träningsinitiativ. Ett exempel på detta är vår klubb för styrketräning, Perstorp 500.
För att du ska få en så bra start som möjligt och kunna bli en självständig tekniker, får du ett anpassat introduktionsprogram där du kommer få gå tillsammans med en erfaren tekniker i början av din anställning. Omfattningen av detta beror på tidigare erfarenheter.
Goda försäkrings-och tjänstepensionsvillkor
Anställningsvillkor:Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Perstorp. Tjänsten är på dagtid, med framtida beredskap.
Eftersom att Perstorp Specialty Chemicals har nolltolerans gällande alkohol-och drogpåverkan på arbetstid så är alkohol-och drogtestning innan anställning obligatoriskt, det kan även förekomma slumpvisa tester under anställningen.
Tillträde: Löpande enligt överenskommelse.
Låter det intressant?
Har du frågor eller vill du veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterare Jessica Welinder, på: jessica.welinder@perstorp.com
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 15 oktober.
Vi ser framemot din ansökan!
Vi behandlar alla kandidater lika: Om du är intresserad, vänligen ansök via vårt ansökningssystem - all korrespondens ska komma därifrån. Detta kommer att säkerställa att kandidatupplevelsen är smidig och rättvis för alla.
Vill du komma i kontakt med en facklig representant kan du kontakta Per Igglund (Akademikerna) per.igglund@perstorp.com
Rickard Martinsson (Unionen) rickard.martinsson@perstorp.com
eller Rebecka Lundell (IF Metall) rebecka.lundell@perstorp.com
Om Perstorp
Perstorp tror på att förbättra vardagen, så att den blir säkrare, bekvämare och mer miljövänlig för miljarder människor över hela världen. Som ett världsledande specialkemikalieföretag bidrar våra innovationer med väsentliga egenskaper till en mängd olika produkter som används varje dag, överallt. Du hittar oss i allt från din bil och mobiltelefon till vindkraftverksparken och den lokala mjölkbonden. Enkelt sagt, vi arbetar för att göra bra produkter ännu bättre, med en tydlig hållbarhetsagenda.
Perstorp grundades 1881, våra innovativa produkter och lösningar bygger på mer än 140 års erfarenhet och representerar en komplett kedja av lösningar inom organisk kemi, processteknik och applikationsutveckling. Perstorp har cirka 1 430 anställda och tillverkningsenheter i Asien, Europa och Nordamerika. Försäljningen år 2021 uppgick till 13.5 miljarder kronor.
Site Perstorp, belägen i södra Sverige, är en av Perstorpkoncernens största tillverkningsanläggningar som varit i drift sedan 1881. Bas- och specialpolyoler, formiater, organiska syror och formalin är de främsta produkter som tillverkas i Perstorp.
