Underhållstekniker - Esrange Space Center
SSC Space AB / Driftmaskinistjobb / Kiruna Visa alla driftmaskinistjobb i Kiruna
2026-07-31
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Välkommen till SSC Space (tidigare Swedish Space Corporation), den perfekta arbetsplatsen för dig som brinner för teknik i allmänhet och rymden i synnerhet.
Med rymdorganisationer, forskningsinstitut, institutionella och kommersiella aktörer som kunder, erbjuder vi specialistkompetens inom satellitkommunikation, rymdkonsulttjänster, raket- och ballongsystem, flygtesttjänster, flygtesttjänster och mycket mer.
SSC Space har dessutom ett av världens största globala nätverk av markstationer för satellitkommunikation. Vi äger och driver rymdbasen Esrange i Kiruna i norra Sverige, med sikte att i närtid kunna skjuta upp satelliter.
Vill du arbeta i ett globalt teknikbolag med kunder och kollegor över hela världen och vara med och säkerställa att våra marksystem för satellitkommunikation fungerar dygnet runt?
Vi söker nu en Underhållstekniker till vår avdelning Ground Systems. Här blir du en del av ett team som ansvarar för drift, underhåll och utveckling av avancerade antennsystem och tekniska lösningar för mottagning och bearbetning av satellitdata.
VEM DU ÄR
Vi söker dig som trivs i en självständig och ansvarsfull roll där du får ta eget ansvar och driva ditt arbete framåt. Du har ett gott omdöme, är noggrann och har förmåga att ta initiativ när det behövs.
Du har en teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet från praktiskt tekniskt arbete, exempelvis inom underhåll, installation eller drift av tekniska system.
Det är meriterande om du har kunskap inom områden som kommunikation, RF, styr och reglerteknik, mätteknik eller mekanik.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att utvecklas. För rätt person finns goda möjligheter att växa in i rollen genom upplärning och kompetensutveckling.
Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt gällande lagstiftning. Med hänsyn till uppdragets natur är svenskt medborgarskap ett krav.
DIN ROLL
Som Underhållstekniker arbetar du med underhåll och felavhjälpning av våra antennsystem och tillhörande tekniska system. Du ansvarar för ett antal system där du säkerställer funktion, tillgänglighet och anpassning utifrån verksamhetens och kundernas behov.
I rollen ingår att planera och genomföra underhållsinsatser, felsöka och åtgärda tekniska problem samt bidra till förbättringar av befintliga system. Du kommer även att delta i både interna och kundrelaterade projekt, där du fungerar som teknisk resurs inom dina ansvarsområden.
Arbetet innebär en kombination av praktiskt och analytiskt arbete, och i vissa moment förekommer arbete utomhus och på hög höjd.
FÖRMÅNER
Vi erbjuder dig
En av världens mest spännande och snabbast växande branscher inom rymdbranschen.
En spännande och dynamisk arbetsplats med medarbetare och kunder över hela världen.
Utrymme att utvecklas i takt med företagets tillväxt och framtidsmål.
30 dagars semester samt traditionella helgdagar – vi erbjuder dessutom extra lediga dagar.
Friskvårdsbidrag (5 000 SEK/år).
Attraktiv tjänstepension (ITP) och möjlighet att löneväxla till pension.
En internationell arbetsplats som präglas av en öppen atmosfär och ett utmanande arbetsklimat i ständig utveckling.
PLACERING
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Esrange utanför Kiruna.
NÄSTA STEG
Om denna möjlighet väcker ditt intresse så är du varmt välkommen med din ansökan! Vi går igenom ansökningar allt eftersom de kommer in och genomför intervjuer under processens gång. Vänligen bifoga ditt CV i samband med ansökan. Du har möjlighet att komplettera med ett personligt brev, men vår bedömning kommer i första hand att utgå från din kompetens och erfarenhet som framgår av CV:t, i syfte att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess.
Vi vill även informera att annonsen kan komma att stängas tidigare än angivet om vi får in många ansökningar, för att säkerställa en smidig och rättvis rekryteringsprocess.
Detta är en säkerhetsklassad position och kommer att kräva en bakgrundskontroll före anställning.
ÖVRIG INFORMATION
Vid frågor som rör anställningsvillkor eller fackliga frågor är du välkommen att kontakta våra fackliga representanter:
Sveriges Ingenjörer: af@sscspace.com
Unionen: unionen@sscspace.com
VI HJÄLPER JORDEN DRA NYTTA AV RYMDEN
SSC Space är en ledande global leverantör av avancerade rymdtjänster med mer än 50 års erfarenhet. Vi hjälper rymdorganisationer, forskningsinstitut, kommersiella och institutionella aktörer från hela världen att få tillgång till rymden.
Med lokal närvaro på alla kontinenter och cirka 800 engagerade medarbetare erbjuder vi specialistkompetens inom satellitkommunikation och satellitkontrolltjänster, rymdfarkostoperationer, raket- och ballongsystem, uppskjutningstjänster och flygtesttjänster, samt ingenjörs-, drift- och konsulttjänster för rymduppdrag.
We help Earth benefit from space. Läs mer på sscspace.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SSC Space AB
(org.nr 556166-5836)
Esrange Space Center 1 (visa karta
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981 91 JUKKASJÄRVI Arbetsplats
Esrange Jobbnummer
10016577