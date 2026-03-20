Underhållsingenjör / Mekaniker
2026-03-20
Vill du arbeta i en roll där du både får skruva, felsöka och arbeta praktiskt - samtidigt som du ansvarar för planering, struktur och långsiktigt underhåll? Vi söker nu en Underhållsingenjör i en delad roll, där du kombinerar mekaniskt arbete med strategiskt underhållsarbete på en större teknisk anläggning i Stockholm.
Det här är tjänsten för dig som trivs i en varierad teknisk miljö och vill utvecklas inom underhåll - utan att släppa det praktiska arbetet. Urval sker löpande.
Om rollen
Du kommer ha en delad roll med ungefär 50 procent mekaniskt arbete och 50 procent underhållsingenjörsarbete. Du arbetar nära mekaniker, tekniker, förrådstekniker och andra tekniska funktioner för att säkra anläggningens driftsäkerhet och långsiktiga hållbarhet.Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Mekaniskt arbete - ca 50 procent
Felsökning, service och enklare renovering av mekanisk utrustning
Skruva, montera och demontera pumpar, motorer, ventiler och andra komponenter
Deltaga i avhjälpande underhåll vid driftstopp
Rondering, kontroller och statusbedömning av utrustning
Underhållsingenjörsarbete - ca 50 procent
Planera och bereda förebyggande och planerade underhållsinsatser
Säkerställa rätt reservdelar, nivåer och lagerstruktur
Uppdatera och förbättra rutiner, underhållsplaner och manualer
Arbeta med arbetsordrar, dokumentation och underhållssystem
Samverka med andra anläggningar kring reservdelar och förbättringsarbete
Kommunikation med leverantörer, både svenska och internationella
Vem söker vi?
Skallkrav
Minst 2-3 års erfarenhet av mekaniskt arbete
Van att skruva, montera/demontera och lösa praktiska mekaniska problem
Erfarenhet av underhåll i industriell/teknisk miljö
Goda kunskaper i svenska
Du behöver inte vara utbildad mekaniker eller ingenjör - vi söker dig som har en mekanisk grund, tekniskt driv och vilja att utvecklas.
Meriterande
Eftergymnasial utbildning inom maskinteknik, underhåll eller driftteknik
Erfarenhet av underhållsplanering eller beredning
Erfarenhet av underhållssystem
Erfarenhet från tyngre industri, VA, processindustri eller energi
Personliga egenskaperVi tror att du är en person som:
Är tydlig i din kommunikation och dokumentation
Trivs med att arbeta i team och bygga goda relationer
Är flexibel och lyhörd för verksamhetens behov
Har ett strukturerat arbetssätt och driver förbättringsarbete
Gillar både mekanik och ordning/strukturÖvrig information
Arbete i teknisk miljö där skyddsutrustning används
Vaccinationer mot vissa sjukdomar kan krävas
Bakgrundskontroll och personlighetstest ingår
Lönespann: cirka 35 000-44 000 kronor beroende på erfarenhet
Om Framtiden
På Framtiden arbetar vi med att matcha talanger med företag som behöver dem. Vi är specialister på rekrytering och bemanning av både juniora och seniora tjänster inom teknik, IT, industri, administration och ekonomi. Vårt mål är att skapa trygghet för dig som konsult eller kandidat och samtidigt bidra till våra kunders långsiktiga framgång.
Vi arbetar kompetensbaserat i hela processen och följer alltid en strukturerad och transparent metod för att säkerställa rätt matchning. För denna position kommer du intialt vara anställd hos Framtiden och arbeta ute hos vår kund, för att sedan ha möjligheten att kunna bli rekryterad av kundföretaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52247_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
168 67 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Fredrik Svelander fredrik.svelander@framtiden.com +46706285222 Jobbnummer
9811545