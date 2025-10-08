Underhållsingenjör
2025-10-08
Vi söker en underhållsingenjör till VA-avdelningens avloppsenhet.
Här ansvarar vi för drift och underhåll av kommunens nio avloppsreningsverk med tillhörande spillvattenpumpstationer, dagvattenpumpstationer samt uppgraderingsanläggning för fordonsgas.
På VA-avdelningens avloppsenhet erbjuds du en arbetsplats som genomsyras av samarbete och öppenhet, där arbetsmiljö och trivsel hålls högt. Du får en stor möjlighet till inflytande och frihet att planera och styra ditt dagliga arbete. Här får du utvecklas och ha roligt på jobbet tillsammans med engagerade kollegor. Du blir en viktig kugge i att tillsammans bidra till ett bättre liv i Solstaden för Karlstadsborna genom att se till att vi har en säker och hållbar VA-försörjning nu, och i framtiden. Dina arbetsuppgifter
I denna tjänst på avloppsenheten kommer du att arbeta med taktisk och operativ underhållsplanering av våra avloppsanläggningar. Arbetsuppgifterna består av att upprätta och samordna underhållsplaner för våra avloppsanläggningar inklusive framtagande av beslutsunderlag för budget och prioritering. Du kommer att ansvara för att planera, beställa, kravställa och följa upp underhållsåtgärder.
Du har en ledande roll i den strategiska utvecklingen av enhetens underhållsarbete. Du deltar också i VA-avdelningens övergripande utvecklingsarbete av bland annat underhållssystem och arbetsprocesser.
En viktig del i arbetet är att vara en stöttande funktion mot arbetsledare och tekniker. Du kommer också ha ett nära samarbete med enhetens processingenjör och driftingenjör, där ni som ett team avlastar varandra och delar upp arbetsuppgifter. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad ingenjör eller har en teknisk gymnasieutbildning kombinerad med några års erfarenhet inom branschen. Du ska ha erfarenhet av drift och underhåll av mekaniska system. Meriterande är om du haft en liknande roll som inom VA eller processteknisk industri. Du ska kunna använda relevanta metoder och systemstöd, såsom LCC-analyser och underhållssystem. Du behöver ha en god förståelse för tekniska instruktioner och ritningar. Erfarenhet av att utveckla arbetssätt, system eller rutiner inom underhåll är meriterande.
Vår verksamhet är geografiskt utspridd, därför är det krav att du har B-körkort.
Du löser problem på ett självständigt och kreativt sätt och kommer ofta med egna idéer. Du är analytisk och lösningsorienterad, med sinne för kvalitet. Du har god förmåga att hantera dokumentation.
Du har ett högt säkerhetstänk och har en förmåga att planera, genomföra och följa upp åtgärder med arbetsmiljö och säkerhet i fokus.
Rollen innebär att du har många interna och externa kontakter och kräver därför en god kommunikationsförmåga, att du är hjälpsam och har förmåga att se och lyfta dina kollegor. En framgångsfaktor för detta jobb är du är intresserad av tekniska processer inom VA samt gillar att driva utvecklingen framåt tillsammans med andra.
Om Karlstads kommun
Teknik- och fastighetsförvaltningens cirka 600 medarbetare bygger och sköter Karlstad. Med ansvaret för en trygg och vacker miljö sköter vi kommunens dricksvatten och avloppshantering, gator och parker, lekplatser och skogsmark samt den interna servicen. Vi utvecklar infrastrukturen, förvaltar fastigheter och bygger bland annat nya skolor och har hand om kommunens naturområden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
