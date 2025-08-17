Under Armour FH Hede - Butikssäljare
MNO International AB / Butikssäljarjobb / Kungsbacka
2025-08-17
Vill du arbeta i en av världens mest dynamiska sportvarumärken och bli en del av vårt team i Under Armour Factory House på Hede Fashion Outlet i Kungsbacka?
Under Armour söker nu en driven butikssäljare som brinner för kundmötet, försäljning och att leverera en förstklassig shoppingupplevelse. Hos oss får du arbeta i ett högt tempo, med produkter i världsklass och tillsammans med kollegor som delar din energi och passion.
Om rollen
Som butikssäljare i vår Factory House-butik kommer du att spela en viktig roll i att skapa en inspirerande och välkomnande miljö för våra kunder. Du arbetar med försäljning, service och butiksdrift, och bidrar till att stärka Under Armours position på marknaden.Publiceringsdatum2025-08-17Arbetsuppgifter
Aktivt sälja och guida våra kunder till rätt produkter
Ge utmärkt kundservice och bygga långsiktiga kundrelationer
Hantera kassa och dagliga transaktioner
Säkerställa att butiken är välorganiserad och följer visuella riktlinjer
Stödja vid inventering och lagerhantering
Delta i teammöten och bidra med idéer som utvecklar försäljning och kundupplevelse
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning och kundservice, gärna inom sport- eller modebranschen
Är serviceinriktad med en positiv och professionell inställning
Är motiverad av att nå och överträffa försäljningsmål
Har god kommunikationsförmåga och trivs med att arbeta i team
Har grundläggande datorkunskaper
Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger
Vi erbjuder
En dynamisk arbetsmiljö i ett internationellt sportvarumärke
Möjlighet att arbeta med högkvalitativa produkter inom sport och träning
Utvecklingsmöjligheter och interna utbildningar
Ett engagerat och stöttande team
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vårt team i Under Armour Factory House på Hede Fashion Outlet i Kungsbacka?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till jobb@mno.se
och märk din ansökan med "SALES ASSISTANT UA FH HEDE FW25".
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: jobb@mno.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mno International AB
(org.nr 556497-9457)
Kungsparksvägen 80 (visa karta
)
434 39 KUNGSBACKA Arbetsplats
MnO Brands Jobbnummer
9461615