Ubildningsadministratör

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för data- och informationsteknik är en integrerad institution mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola AB, belägen på campus Johanneberg och campus Lindholmen i Göteborg. Dess verksamhet omfattar högklassig forskning, utbildning och nyttiggörande inom områden som AI & machine learning, software- & hardware engineering, computer science, security, network & systems. Organisationen består av knappt 300 anställda med en hög internationell sammansättning med individer från 50 olika länder.
Ytterligare information om institutionen finner du på: http://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/Sidor/default.aspx
Institutionen söker en vikarierande utbildningsadministratör.
Den administrativa verksamheten vid institutionen är gemensam för både Chalmers och Göteborgs universitet. Vi möter dagligen studenter, lärare och övriga anställda och som vi ger ändamålsenlig och professionell service till. Som utbildningsadministratör är man en del av institutionens avdelning för verksamhetsstöd och ingår i en mindre arbetsgrupp som för närvarande består av sju personer. På avdelningen arbetar totalt 29 medarbetare som ger kompetent stöd inom ekonomi, HR, kommunikation, studievägledning, utbildningsadministration, intern service m.m.
Arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga uppdrag är att ge studenter och lärare stöd inom grundutbildningsadministration. Du samarbetar med kollegor från många delar av verksamheten så som lärarkollegiet, programansvariga, viceprefekt, linjechefer och studierektorer. Här är du en nyckelperson som möter människor i stora och små konstellationer från världens alla hörn. I de utbildningsadministrativa arbetsuppgifterna ingår bland annat rapportering och registrering i studiedokumentationssystemet Ladok, antagningsadministration, administrera examensarbeten, tentamenshantering och bemanning av vår expedition samt övriga förekommande uppgifter inom utbildningsadministrationen.
Då verksamheten är integrerad är du aktiv inom både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola och vid båda våra campus Johanneberg och Lindholmen. I rollen nätverkar du aktivt både inom avdelningen, institutionen och de båda huvudmännen. Vi ser även att du tillsammans med dina kollegor är med och utvecklar våra rutiner för att säkerställa en hög servicenivå såväl internt som externt.
Arbetsuppgifterna kan variera efter behov.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning på högskolenivå eller motsvarande som bedöms vara relevant för rollen. Starkt meriterande är erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom universitet och/eller högskola och annat arbete som innebär myndighetsutövning.
God datorvana är ett krav. Meriterande är kunskap i Word, Excel, Ladok, NyA, samt andra utbildningsrelaterade system som Göteborgs universitet och Chalmers använder.
Att du kommunicerar väl på både engelska och svenska är en nödvändighet då vi verkar i en internationell miljö.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för andra människor och trivs med att samarbeta med andra.
Som person är du serviceinriktad, kan arbeta självständigt och har förmåga att ta egna initiativ för att hitta lösningar att utveckla och effektivisera det administrativa arbetet. Du är självgående, effektiv, noggrann och är flexibel i ditt arbete. Du har ett strukturerat arbetssätt med god förmåga att planera ditt arbete och att prioritera, samt att hantera många olika uppgifter samtidigt.
Anställning
Anställningen är en visstidsanställning i form av ett vikariat på heltid till och med 2026-12-31. Antällningen önskas tillsättas 2026-01-01 eller enligt överenskommelse.
Övrigt
Vi kan erbjuda varierande och stimulerande arbetsuppgifter på en dynamisk arbetsplats med internationell prägel. Här finns goda möjligheter till egen utveckling och förmånliga arbetsvillkor. Verksamheten arbetar aktivt för en trivsam arbetsmiljö där medarbetare ges möjlighet till delaktighet.
