Tvättoperatör/Underhållstekniker Cleanroom
Textilia Tvätt & Textilservice AB / Maskinoperatörsjobb / Örebro Visa alla maskinoperatörsjobb i Örebro
2025-11-07
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Textilia Tvätt & Textilservice AB i Örebro
, Botkyrka
, Solna
, Stockholm
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Har du någon gång varit i kontakt med vården? Bott på hotell, ätit på restaurang eller jobbat inom laboratorium? Då har du troligtvis stött på Textilia, även om du inte märkte det. Vi levererar tvätt- och textilservice till kunder med höga krav på hållbarhet, service, kvalitet och hygien. Vi är ett företag i ständig utveckling, och här får du vara med och driva utvecklingen framåt - tillsammans för en renare morgondag.
Om oss
Vi är ett ledande renrumstvätteri som specialiserar oss på att leverera högkvalitativa textiltjänster till kunder inom sjukvård, laboratorier och farmaceutisk industri.
Vår verksamhet kännetecknas av precision, renlighet och teknisk expertis för att säkerställa att våra kunder får textilier som uppfyller de högsta kraven.
Om rollen
Vi söker nu en mångsidig medarbetare som vill kombinera rollen som underhållstekniker och tvättoperatör. I denna roll kommer du att:
Som tvättoperatör:
Mottaga, sortera och hantera inkommande textilier enligt stränga renrumsrutiner.
Tvätta, torka och efterbehandla textilier med hjälp av avancerad maskinpark.
Packa och förbereda kundorder enligt specifika kvalitetskrav.
Rotera mellan olika arbetsstationer för att främja en god arbetsmiljö.
Som underhållstekniker:
Utföra förebyggande och akut underhåll på tvättmaskiner, torktumlare och annan utrustning.
Felsöka och reparera tekniska problem för att minimera driftstopp.
Dokumentera underhållsarbete och rapportera eventuella behov av reservdelar eller större reparationer.
Samarbeta med externa tekniker vid behov av specialiserat underhåll.
Vi söker dig som
Har teknisk förståelse och erfarenhet av maskinunderhåll, gärna från tvätteri eller annan industri.
Är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer.
Kan hantera fysiskt arbete, inklusive tunga lyft och långa perioder av stående arbete.
Har grundläggande kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Är serviceinriktad, ansvarstagande och villig att lära dig nya arbetsuppgifter.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från tvätteri eller tekniskt underhåll, men det viktigaste är din inställning och vilja att lära.
Vi erbjuder
En stimulerande och variationsrik arbetsmiljö med moderna maskiner och tekniker.
Möjlighet att utvecklas inom två viktiga roller på företaget.
Lön enligt kollektivavtal och andra företagsförmåner.
Utbildning och stöd för att lyckas i din roll.
Visstidsanställning 6 månader med ambition att det ska övergå till en tillsvidareanställning.Publiceringsdatum2025-11-07Så ansöker du
Vill du vara en del av vårt team? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev.
Rekryterings och bemanningsföretag undanbes höra av sig!
Hos oss kan du utveckla både dig själv och företaget
På Textilia tror vi på utveckling - både för individen och för verksamheten. När du växer i din roll, växer vi som företag. Därför får du stort förtroende, tydliga ramar och ett stödjande ledarskap som hjälper dig att ta nästa steg.
Vi drivs av ett gemensamt syfte och värderingar som engagemang, nytänkande och affärsfokus. Hos oss styrs arbetet inte av onödiga regler, utan av omdöme, ansvar och viljan att hitta smartare lösningar. Vi tror på att lära av erfarenhet - även när något inte blir rätt från början. Vår organisation bygger på tillit och ansvarsfördelning. Med en platt struktur och decentraliserat beslutsfattande får varje medarbetare möjlighet att påverka - både vardagen och framtiden. Det är så vi utvecklar Textilia, tillsammans.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på https://textilia.se/om-textilia/jobb/
Om Textilia
Textilia är en skandinavisk koncern med över 2 600 medarbetare som tillhandahåller rikstäckande tvätt- och textilservice. I Sverige driver vi tolv tvätterier - från Boden i norr till Malmö i söder - med Sverigekontoret i Örebro. Med mer än 70 års erfarenhet ser vi till att vård, industri, hotell och restauranger får tillgång till rena och pålitliga textilier, varje dag.
Vi är stolta över att vara en arbetsplats där människor från över 40 nationaliteter arbetar tillsammans, med en jämn könsfördelning i både verksamhet och ledning. Det präglar vår kultur - och stärker oss. Som en av de första i branschen återvinner vi kasserade textilier i stor skala. Det är en del av vårt långsiktiga uppdrag att skapa en renare morgondag. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/42". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Textilia Tvätt & Textilservice AB
(org.nr 556538-5043) Arbetsplats
Örebro Jobbnummer
9593631