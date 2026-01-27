Två tandsköterskor sökes
2026-01-27
Information om arbetsplatsen
Karlstad Specialist- och Allmäntandvård är en modern och digitaliserad klinik som ligger centralt i Karlstad.
Här erbjuder vi både allmäntandvård och specialisttandvård. Vårt team består idag av en parodontolog, en endodontist, tre allmäntandläkare, fem tandhygienister och sex tandsköterskor. Två av våra fantastiska tandsköterskor ska pensionera sig snart. Vi söker nu deras efterträdare.
Arbetsuppgifter
Tjänsten som tandsköterska hos oss innebär omväxlande uppgifter som assistans inom allmäntandvård, sterilarbete, förebyggande tandvård och administrativa uppgifter. Tjänsten är flexibel och vi vill gärna utforma den tillsammans med dig.
Kvalifikationer
Du är tandsköterska och har gärna några års erfarenhet från yrket.
Vi söker efter dig som är positiv, gillar patientarbete och värdesätter patientomhändertagande och bemötande. Vi behöver dig som brinner för tandvård och vill göra skillnad för patienten. Du är engagerad och intresserad av all tandvård och vill utvecklas. Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer om hur vi arbetar.
Övrig information
Här kan man t ex ange om arbetstiden kan diskuteras.
Lägg gärna till att intervjuer sker löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
ANSTÄLLNINGSFORM: Tillsvidare med provanställning
OMFATTNING: Heltid (eller annat enligt överenskommelse)
TILLTRÄDELSEDATUM: Enligt överenskommelse
SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2026-02-14
KONTAKT: Antonios Zampelis, antonios.zampelis@ptj.se
, +46-705-871707
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/79". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandvård, Värmlands län, Karlstad specialist och allmäntandvård Kontakt
Antonios Zampelis +46705871707 Jobbnummer
9707539