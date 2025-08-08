Tunnelingenjör till Gryaab AB
Gryaab AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2025-08-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gryaab AB i Göteborg
På Gryaab jobbar vi tillsammans för ett renare hav och en hållbar framtid. Vi är ett regionalt bolag som renar avloppsvattnet från sju kommuner. Vi kombinerar teknik, innovation och resursåtervinning som skapar miljönytta varje dag. Hållbar utveckling står i fokus. Gryaabs medarbetare är vår viktigaste resurs och du har stora utvecklingsmöjligheter hos oss. Här finns en stark vi-känsla där vi genom ett öppet och positivt synsätt skapar förutsättningar för en arbetsmiljö där vi trivs och mår bra. När vi mår bra gör vi också ett bättre jobb! Ett starkt engagemang är något som kännetecknar oss och i en öppen och positiv miljö kan engagemanget växa.
Gryaab är inne i en expansiv fas som bland annat innebär att vi kommer genomföra vår största utbyggnad någonsin. Utbyggnaden beräknas vara färdig år 2036. Vill du bli en av oss och vara med på vår resa för ett renare hav och en mer hållbar framtid? Sök jobb hos oss!Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Vill du ha ett variationsrikt arbete där du får använda många delar av din kompetens? Då är tjänsten som tunnelingenjör hos oss något för dig! Vi söker nu en engagerad och strukturerad medarbetare som vill vara med och förvalta Gryaabs tunnelsystem. I ditt dagliga arbete kommer du till stor del planera, beställa och följa upp besiktnings- och underhållsåtgärder i Gryaabs 12 mil bergtunnlar.
Hos oss kommer du att arbeta självständigt med löpande årshjul för underhåll av bergtunnlar, från budget till utförande. I din roll som tunnelingenjör kommer du att ansvara för löpande besiktning och underhåll i tunnelsystemet. Utöver detta ingår bland annat även remisshantering vid omgivningspåverkande arbeten nära tunnelsystemet, teknikstöd i projekt, omvärldsbevakning gällande tex ny teknik för att på lång sikt säkerställa genomförande av besiktning- och underhåll i tunnelsystemet.
Du kommer tillhöra gruppen Ledningsnät som består av 7 medarbetare som tillsammans arbetar med allt från underhåll till strategisk planering i nutid och framtid av Gryaabs ledningsnät/tunnelsystem. Dina arbetstider är dagtid med möjlighet till flextid.Kvalifikationer
Vi söker dig med en eftergymnasial utbildning inom relevant tekniskt område. Troligtvis har du inriktat dig inom exempelvis geologi, bergteknik eller bergskoleingenjör. För att axla rollen som tunnelingenjör ser vi att du har några års relevant arbetslivserfarenhet av liknande arbete. Säkerhetsprövning och körkort krav
Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet inom tex projekt- eller uppdragsledning, besiktning av berganläggningar, Bas-P eller Bas-U vid entreprenader i berg. Då stora delar av rollen innebär att samverka med olika parter behöver du ha goda kunskaper i både engelska och svenska i såväl tal som skrift. Som person är du ansvarsfull, självständig, strukturerad, har en god helhetssyn och känner dig bekväm med att samarbeta och samverka både internt och externt.
Gryaab är en arbetsplats där du kan utvecklas och med ditt engagemang och din arbetsvilja blir du en självklar del i teamet. Du har förmåga att dela information, tankar och idéer och anpassar din kommunikation efter målgrupp och situation. Genom att vara intresserad och ansvarsfull så skapar du förståelse för andra och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Låter det här som en tjänst för dig? I så fall är du varmt välkommen med din ansökan!
För den här tjänsten är säkerhetsprövning ett krav. Vi går igenom ansökningar och intervjuar löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!
ÖVRIGT
Hos oss kommer du att ha spännande och meningsfulla arbetsuppgifter. Du har möjlighet till flextid och vi erbjuder ett friskvårdsbidrag som vi hoppas att du använder. Du kan träna på vårt gym och som cykelvänlig arbetsplats har vi också bidrag för utrustning och cykelservice. Gryaab har en personalförening som ordnar många uppskattade trivselaktiviteter under året. Vi tycker att jämställdhet är en viktig faktor både för att nå bra resultat och för att utveckla verksamhetens innehåll och kvalitet. Gryaab har drygt 140 anställda och omsätter cirka 400 miljoner kronor. Vill du läsa mer om oss gå in på gryaab.se
Gryaab undanber sig att kontaktas av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C270254". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gryaab AB
(org.nr 556137-2177) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stad , Gryaab Jobbnummer
9450109