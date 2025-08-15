Tullverket söker spaningstekniker
2025-08-15
Vill du ha ett ansvarsfullt och intressant arbete där du har möjlighet att bidra till att skapa ett tryggt och säkert samhälle? Då är jobbet inom Tullverkets enhet IT- och teknikcentrum för något för dig!
Tullverket har som uppdrag att begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten och förhindra den illegala införseln av narkotika- och dopingpreparat, alkohol, tobak, vapen och andra varor som hotar liv, hälsa och miljö. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet.
Tullverket består av fyra operativa avdelningar; kontrollavdelningen, uppbördsavdelningen, underrättelseavdelningen och tullkriminalavdelningen. Tullkriminalavdelningen ansvarar för Tullverkets brottsutredande verksamhet och teknisk inhämtning.
Tullkriminalavdelningen består av ett nationellt IT- och teknikcentrum med ansvar för hemliga tvångsmedel, spaningsteknik och ITforensik, Tullverkets laboratorium samt fyra tullkriminalenheter som ansvarar för var sitt geografiskt område. Enheterna är uppdelade i verksamhetsområden: spaning, utredning grova brott samt utredning mängdbrott.
IT- och Teknikcentrum ansvarar för och utvecklar verksamheten med hemliga tvångsmedel samt annan teknisk inhämtning av information i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.
Inom IT- och Teknikcentrum finns en nationell teknikspaningsresurs med kompetens för avancerad inhämtning och som ska arbeta med utveckling och metodsäkring parallellt med det operativa genomförandet. Spaningsteknikerna är placerade i Malmö, Göteborg och Stockholm.Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Som spaningstekniker kommer du att arbeta med särskilda spaningsmetoder och IT-system med inriktning mot hemliga tvångsmedel. Arbetsuppgifterna är operativa och händelsestyrda och arbetet sker i nära samarbete med den operativa spaningsverksamheten.
I arbetsuppgifterna ingår att förvalta befintligt teknikstöd samt att följa och bidra till utvecklingen inom området ITC-teknik. Arbetsuppgifterna innebär till exempel att framställa, utveckla, designa, installera och anpassa de teknikstöd som verksamheten har behov av. I detta arbete ingår också att ge användarsupport samt att hålla i utbildningar. Som spaningstekniker blir du delaktig i en centralt sammanhållen nationell ITC-teknik med nationell operativ planering.
Du ska verka för att spaningstekniken används på ett säkert och enhetligt sätt och aktivt delta i den operativa spaningsverksamheten för utvärdering av spaningsmetoder och spaningsteknikens funktion samt användandet av dessa. Du ska verka för en utökad samverkan gällande system, metoder och utrustning mellan myndigheter. Det kan även förekomma att du får planera för- och genomföra utbildningar och kompetensutveckling inom verksamhetsområdet. I perioder kräver verksamheten hög tillgänglighet och du skall med kort varsel kunna verka på annan ort. Du skall kunna arbeta tillsammans i grupp och med medarbetare som finns på annan ort.
Tjänsten innebär oregelbundna arbetstider.
Vi söker dig som har:
• Utbildning eller motsvarande kompetens inom Tullverkets brottsbekämpning, annan brottsbekämpande myndighet eller motsvarande inom försvarsmakten.
• Vapenutbildning.
• Erfarenhet av spaning.
• God datorvana.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
• Svenskt medborgarskap.
• Körkort klass B (Ej B78).
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av utredning och/eller analys/underrättelse.
• Erfarenhet av operativt arbete inom insatsverksamhet
• Erfarenhet av arbete med förundersökningar där hemliga tvångsmedel eller annan teknisk inhämtning ingått.
• Erfarenhet av att hålla presentationer och utbildningar.
• Tekniska kunskaper av betydelse för arbetsområdet.
• Behörighet som elektriker eller har erfarenhet inom elinstallation
• Erfarenhet av kretskortkonstruktion Goda CAD-kunskaper
• Erfarenhet inom hantverksmässiga områden exempelvis träbearbetning, metallbearbetning, gjutningDina personliga egenskaper
Som person är du initiativrik, drivande, resultatinriktad och ansvarstagande. Du har god analytisk och strategisk förmåga och intresse att arbeta med metodutveckling. Du har lätt för att samarbeta med andra och du har god kommunikativ och pedagogisk förmåga. Arbetet ställer krav på egenskaper som gott omdöme och förmåga att kunna hantera och förhålla dig till integritetskänsliga och sekretessbelagda
arbetsmetoder.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor.Övrig information
Referensnummer: TV-2025-18977.
Placeringsort: Stockholm
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning.
Individuell lönesättning tillämpas.
Delar av utbildningen kan ske på annan ort
Tillträdesdag: Snarast.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Från och med den 25 augusti lämnas upplysningar om tjänsten av Katarina Andersson, gruppchef spaningsteknik, tel. 08-4565174. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Edström 08-4566291, och för SACO-S, Lena Edehag, tel. 08-456 58 68.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 7 september. Urval och intervjuer kommer att hållas efter det. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
