Tullverket söker lösningsarkitekt data och analys
2025-12-15
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Tullverket är en myndighet med stora dataresurser och ambitioner att nyttja dessa effektivare för att stärka vårt uppdrag att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Vi befinner oss i en spännande förändringsresa där vi moderniserar hur vi hanterar, delar och använder data för att kunna tillgodose behov inom och utanför Tullverket. En stor del av förändringsarbetet bedrivs inom det myndighetsövergripande utvecklingsområdet Data och Analys vilket omfattar leveransområdena Data, BI och AI.
Tullverkets IT-avdelning söker nu nyfikna och ansvarstagande medarbetare för förstärkning till leveransområde Data.
Leveransområde Data är i ett expansivt och spännande skede. Du kommer till ett strategiskt viktigt område under uppbyggnad och blir en nyckelspelare i att översätta målbilden till konkreta ramverk och IT-lösningar. Du kommer att forma såväl din egen roll som gemensamma arbetsprocesser och inriktningar. Arbetet sker agilt och tvärfunktionellt med kompetenser från IT, verksamhet, data samt juridik.
Tullverkets IT-avdelning är idag norra Sveriges största arbetsgivare inom it, med ca 350 anställda. Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Vi söker dig som vill bidra till att utveckla och förvalta vår framtida dataplattform. Rollen är central i vårt arbete med att skapa förutsättningar för att på ett hållbart och säkert sätt tillgodose alla verksamheters behov av information. Du kommer att ha en viktig roll i vår satsning på datadriven utveckling och ökad grad av automatiserat informationsutbyte.
Som lösningsarkitekt är du involverad i hela processen, från planering och kravspecifikation till design, utveckling, test, implementation och drift. Du ansvarar för det tekniska arkitekturarbetet för dataplattformen som utförs tillsammans med de andra medlemmarna i teamet och ingår också i olika nätverk, bl.a. med IT-avdelningens övriga arkitekter.
Arbetet innebär bl.a. att
• utveckla och förvalta lösningsarkitektur för Tullverkets dataplattform
• omsätta konceptuella modeller till datamodeller och flöden samt realisera regler för styrning av data
• säkerställa att dataplattformen följer Tullverkets arkitekturprinciper, informationssäkerhetskrav samt förekommande lagkrav
• tillsammans med bl. a. leveransområdesansvarig fungera som teknisk länk till driftsenheter, leverantörer, utvecklare samt övrig verksamhet
• delta i framtagande av tullverksgemensamma arkitekturprinciper, målbilder och roadmaps.
Vi söker dig som har:
• relevant eftergymnasial utbildning med IT-inriktning, alt aktuell erfarenhet vi kan bedöma likvärdig
• flera års erfarenhet av arkitekturarbete med fokus på data/information, t.ex. i olika typer av dataplattformar, integrationslösningar eller hantering av masterdata och metadata
• god förståelse för hur man realiserar konceptuella modeller i IT-system, datamodeller, flöden och mekanismer för styrning
• erfarenhet av att arbeta med data och scheman i olika format, t.ex. sql och json m.fl.
• förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• arbete med öppna data
• API-baserat informationsutbyte
• informations- och datamodellering samt systemdesign med Sparx Enterprise Architect (UML)
• arbete i komplexa miljöer
• arkitekturarbete eller systemutveckling inom offentlig verksamhet
• agila arbetsmetoder.
samt god kunskap om olika lösningar och principer för strukturering av data, både lagring och utbyte (relationsdatabaser, NO SQL, länkade data, schema on read/write etc.). Dina personliga egenskaper
Du är analytisk, strukturerad och har lätt för att se helheten. Du trivs i samverkan med andra och kan förklara tekniska samband på ett begripligt sätt. Du är nyfiken på nya arbetssätt och vill bidra till att utveckla organisationens förmåga att arbeta datadrivet.
Arbetet innebär kontakter både inom och utanför IT-avdelningen och Tullverket vilket förutsätter att du är duktig på att skapa goda relationer och är mån om att skapa ett dialogorienterat klimat. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är initiativtagande, kvalitetsmedveten och prestigelös.
För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn - Nytänkande - Ansvarstagande, något helt naturligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Hos oss får du vara med och forma framtidens datahantering i en organisation som gör skillnad. Du arbetar i en miljö med hög kompetens, stort ansvar och god balans mellan arbete och fritid. Vi värderar trivsel och lärande av varandra högt. Hos oss får du trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel samt goda semester- och pensionsvillkor.
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Övrig information
Referensnummer: TV-2025- 28682.
Placeringsort: Luleå.
Anställningen är en tillsvidareanställning som kan inledas med 6 månaders provanställning.
Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: Snarast.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av rekryterande chef Anna Rönnbäck, 072-252 89 40, eller leveransområdesansvarig Mårten Sehlstedt 070-247 976 2. För frågor om rekryteringsprocessen kontaktar du Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson, 0920-25 96 31 och för Saco-S, Eva Rutberg, 0920-25 96 39.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 11 januari. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
