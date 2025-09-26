Tullverket söker HR-generalist
2025-09-26
Har du förmågan att ge chefer ett verksamhetsnära och varierat HR-stöd med ett tydligt arbetsgivarperspektiv och med en påkopplad strategisk skärpa? Skulle du dessutom gilla ett statligt sammanhang präglat av samhällsnytta, säkerhet och strävan efter digital utveckling? Skicka in din ansökan nu i så fall! Vi behöver dig!
Vi erbjuder en självständig och omväxlande roll som HR-generalist i ett prestigelöst samarbete med kompetenta kollegor och verksamhetschefer som efterfrågar och värdesätter sitt HR-stöd.
Du tillhör organisatoriskt HR-avdelningen och är en av myndighetens åtta HR-generalister. Tre av dina närmsta generalist-kollegor sitter i Malmö, två i Göteborg och när du börjar blir ni tre i Stockholm. Trots att gruppen är spridd geografiskt kommer du uppleva den som nära eftersom det finns en ständigt pågående dialog och regelbundna digitala möten. Arbetsklimatet är tillitsfullt, ansvarstagande och hjälpsamt. Du samarbetar också mycket med våra andra HR-kollegor, exempelvis specialister och supportfunktionen.
Din närmsta chef sitter i Stockholm liksom Tullverkets HR-chef. Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Som HR-generalist på Tullverket ger du ett verksamhetsnära stöd till chefer och bidrar till att stärka dem i rollen som tydliga arbetsgivare. I din roll använder du en bred generell kompetens inom hela HR-området och ger konsultativt stöd i rekrytering, arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering, kompetensplanering, employer branding, lönebildning, grupputveckling, omställning, misskötsamhetsärenden mm.
Du behöver kunna röra dig naturligt mellan "högt som lågt", vara operativ och samtidigt kunna driva eller delta i strategiska aktiviteter inom HR-området. De chefer du kommer stötta finns både i Stockholm och på andra orter. Det mesta stödet sker i dialog på distans men resor kommer också förekomma.
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning inom HR-området eller motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Flerårig erfarenhet i närtid av verksamhetsnära och brett operativt och strategiskt HR-stöd till chefer
• Erfarenhet av att ha stöttat chefer i rekrytering
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att ge HR-stöd till chefer i statlig verksamhet eller offentlig förvaltning
• Erfarenhet av att arbeta med grupper och arbetsklimat
• Erfarenhet av att arbeta med datadriven HR, exempelvis med hjälp av AI och BIDina personliga egenskaper
Som person är du:
• Ansvarsfull: du driver självständigt och effektivt ditt arbete framåt. Du kommer förberedd och behöver sällan bli påmind om sådant som ligger på ditt bord.
• Initiativtagande: du ser vad som behöver göras i det löpande arbetet och ser till att det händer. Du identifierar också förbättringsmöjligheter och initierar konkreta och smarta insatser.
• Problemlösande: du drivs av och får energi av att hitta lösningar och se resultat. Du fastnar sällan i problem utan hittar vägar framåt utifrån ditt prestigelösa förhållningssätt.
• Flexibel: du har förhållandevis lätt för att hantera ändrade eller oklara förutsättningar. Du trivs när det finns lite tolkningsutrymme så du får använda ditt eget omdöme.
• Bra på att samarbeta: andra tycker att du är lätt att ha att göra med eftersom du lyssnar lyhört, kommunicerar effektivt och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är öppen, generös och bygger broar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och lärande av varandra högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor. Möjlighet till flexibel arbetsplats finns (två dagar i veckan på distans). Övrig information
Referensnummer: TV-2025-22397.
Placeringsort: Stockholm.
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse.
För att bli aktuell för anställning på Tullverket krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhets- och sekretessmedvetenhet, lämplighet och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Tullverkets verksamhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av, Gabrielle Wahlström, 08-40 500 93. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Ulf G Persson, 040-661 33 21 och för Saco-S, Katarina Hernhut, 08-456 52 65.
Välkommen med din ansökan senast den 23 oktober. Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i rekryteringssystemet i samband med att ansökan skickas in. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/sv/privat Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9527537