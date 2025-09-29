Trygghetsvärd, vikariat
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
En av våra ordinarie trygghetsvärdar går på föräldraledighet och vi söker nu någon som kan vikariera för henne!
Längtar du efter att arbeta operativt med trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor?
Som trygghetsvärd ligger du organisatoriskt under kultur- och fritidsförvaltningen. Uppdraget är varierande och ett arbetspass är inte det andra likt. Du arbetar förebyggande och är duktig på att bygga relationer med barn, unga och vuxna. Du identifierar skyddsfaktorer i de du möter och uppmuntrar hälsosamma beteenden. Du är en god förebild, guidar barn och unga vidare till aktiviteter och skapar nätverk med olika aktörer i samhället. Målsättningen med ditt arbete är att öka den upplevda tryggheten i kommunen.
Du arbetar för att skapa en ökad känsla av trygghet i kommunen och ditt främsta arbetsverktyg är ditt sätt att kommunicera, skapa kontakt och relationer. Ditt arbete är rörligt och uppsökande i offentliga miljöer runt om i kommunen och planeras så att du som trygghetsvärd närvarar i verksamheter och på platser som kommunens unga och vuxna besöker. Uppdragets innehåll kräver arbetstider på dagar, kvällar, helger och skollov.Kvalifikationer
Du har eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren finner lämplig för tjänsten eller erfarenhet som arbetsgivare bedömer som likvärdig. Erfarenhet av målgruppen är ett krav. B-körkort krävs för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet från brottsförebyggande eller trygghetsskapande arbete samt relationsskapande arbete. Det är meriterande med erfarenhet från exempelvis socialtjänst, ungdomsinriktat arbete/socialt arbete, skola eller bevakning.
Som person är du ansvarsfull, trygg och lugn i pressade situationer. Du är utåtriktad och har god förmåga att bygga relationer med dem du är till för, vilket du gör med hjälp av din kommunikation och lyhördhet. Du trivs med att samarbeta med andra och kämpar på tills målet är uppnått. Du kan hantera en omväxlande vardag och har förmåga att strukturera upp din arbetsdag på egen hand. Du kommer arbeta nära din kollega, och det är viktigt att ni kommer överens. Därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten ställer krav på god svenska i tal och skrift, meriterande är om du dessutom hanterar andra språk. Utdrag från polisens belastningsregister måste uppvisas innan eventuell anställning kan påbörjas
