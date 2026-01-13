Trygghetsrådgivare till Länsförsäkringar Jönköping
Länsförsäkringar Jönköping / Bankjobb / Jönköping Visa alla bankjobb i Jönköping
2026-01-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsförsäkringar Jönköping i Jönköping
, Nässjö
, Tranås
, Vetlanda
, Gislaved
eller i hela Sverige
Vill du skapa tryggare byggnader och nöjdare kunder? Vi fortsätter vår trygghetsresa tillsammans med våra kunder och förstärker nu vårt team inom Trygghetstjänster med ytterligare en Trygghetsrådgivare. Har du drivkraften, nyfikenheten och engagemanget att vara med på denna resa? Lockas du av en roll där du kombinerar teknik, kundkontakt och rådgivning? Då kan det här vara jobbet för dig.
Om rollen
Som Trygghetsrådgivare arbetar du skadeförebyggande och gör besök hos våra kunder runt om i länet. Ditt uppdrag är att hjälpa dem att minska risken för framtida skador - innan de händer.
I praktiken innebär det att du:
- Genomför skadeförebyggande besök hos privatpersoner, företagare och lantbrukare
- Identifierar risker och upptäcker eventuella pågående skador
- Ger konkreta råd och rekommendationer kring åtgärder
- Följer upp att åtgärder genomförs
- Bidrar till att utveckla vårt skadeförebyggande arbete tillsammans med kollegor
Du är ofta ute hos kund och blir en viktig ambassadör för Länsförsäkringar, där ditt mål är att skapa trygghet, förtroende och långsiktigt värde.
Vem är du?
Vi tror att du har en bakgrund inom bygg- och fastighetsområdet och är trygg i byggnadstekniska frågor. Kanske har du arbetat som hantverkare, besiktningsman, projektledare eller i en liknande roll.
Vi ser gärna att du:
- Har byggteknisk utbildning och/eller praktisk erfarenhet
- Har kunskap om exempelvis våtrum, ventilation och byggnadsteknik
- Är van vid kundmöten på plats hos kund
- Har erfarenhet av att informera, utbilda eller hålla presentationer (meriterande)
Som person är du självgående, engagerad och kommunikativ. Du har lätt för att skapa förtroende, tar ansvar för ditt arbete och trivs i en roll där du får vara både rådgivande och drivande. Du är nyfiken, lösningsorienterad och ser förändring som något positivt.
B-körkort är ett krav.
Låter det här som nästa steg för dig? Välkommen att bli en del av vårt team och bidra till ett tryggare samhälle tillsammans med oss.
Processen framåt
Sista ansökningsdatum är 1 februari 2026.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på vårt kontor i Jönköping. Provanställning kan komma att tillämpas.För att säkerställa en fördomsfri rekryteringsprocess så arbetar vi med urvalsfrågor och arbetspsykologiska tester.
I rekryteringsprocessen gör vi bakgrundskontroller på slutkandidater för att få en helhetsbild av dig som kandidat och din lämplighet för den tjänst du sökt.Rekryterande chef: Peter Svensson, peter.svensson@lfj.se
Facklig kontaktperson Forena: Gabrielle Davidsson, gabrielle.davidsson@lfj.se
, 0370-344321
Facklig kontaktperson Akademikerföreningen: Lisa Helleblad, lisa.helleblad@lfj.se
, 036-199238
Välkommen till Länsförsäkring Jönköping - En plats för mod och möjligheter!
Vi är av 290 engagerade medarbetare som bor där våra kunder bor, handlar i samma affärer och har samma väder. Hos oss får du ett meningsfullt jobb, som bidrar till något större. På riktigt. Vi erbjuder dig möjligheten att skapa trygghet i våra kunders vardag, vara engagerad i lokalsamhället och tillsammans prioritera hållbarhetsarbetet högt.
Länsförsäkringar Jönköping är en ansvarsfull arbetsgivare som uppmuntrar nyfikenhet, främjar samarbete och bidrar till ett hållbart arbetsliv.
Hos oss får du möjligheten att utveckla både dig själv, vårt bolag och upplevelsen för våra kunder.Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Länsförsäkringar Jönköping är ett av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag i Länsförsäkringsgruppen. Vi erbjuder ett komplett utbud inom bank, försäkring, pension och fastighetsförmedling. Vi finns nära våra kunder i hela Jönköpings län och kan därmed lägga kraft på att lära känna våra kunder och säkerställa deras behov. Vi arbetar aktivt med att förebygga olyckor och skador, något som också är bra för miljön och samhället omkring oss. Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter i länet. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Jönköping
(org.nr 526000-5854), https://www.lansforsakringar.se/jonkoping/privat/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LF Jönköping Jobbnummer
9682370