Tryckeriet söker ny medarbetare
2026-01-14
Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu en mångsidig medarbetare till tryckeriet på Regionkansliet i Stockholm. Detta är något för dig som har blick för färg och grafisk form och samtidigt tekniskt intresserad. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Regionkansliet är regionledningens strategiska funktion som på Regionpolischefens uppdrag styr, processleder och samordnar regionens verksamhet. Tryckeriet är en del av regionens övergripande funktion för intern service. De åtta medarbetarna på tryckeriet ansvarar bl.a. för tryckning av informationsmaterial och förundersökningar för polismyndigheten. Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Du kommer att få arbeta med kundmottagning, prepress, printing, enklare layout, till efterbehandling. Eftersom det är en liten grupp innebär det att du ska kunna eller vilja lära dig alla förekommande arbetsuppgifter på tryckeriet, innefattande bl.a. inställning och felsökning av maskinerna vid behov. Vi arbetar med digitala printrar och fiery.rippar. Du har intresse för papper och gärna kunskaper om grafisk teknik som kan förmedlas i kontakt med våra interna beställare. Du ska även kunna ta dig an olika uppdrag som kan förekomma inom gruppen.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Gymnasieexamen eller enligt arbetsgivaren motsvarande erfarenhet
• Utbildning och/eller erfarenhet inom grafisk produktion
• God vana av att arbeta med grafiska program
• Mycket goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift
• God skriftliga kunskaper i engelska
Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
• Eftergymnasial utbildning inom grafisk produktion
• En mångsidighet av olika arbetsmomenten vid ett tryckeri
• Kunskap om maskiner och grafisk teknik
Då rollen innebär många kontaktytor och gruppen arbetar sammanhållet i ett mindre team ser vi det som en självklarhet att du samarbetar med andra på ett smidigt sätt för att nå målen. Arbetsuppgifterna ställer även krav på hög stresstålighet och för att trivas i rollen är du även noggrann och kvalitetsmedveten. Rollen kräver att du är och van att arbeta självgående med en mycket hög ansvarskänsla. Du värdesätter ett gott bemötande och ger alltid god service. Då tjänsten kräver regelbundna tunga lyft är det bra om du är i god fysisk form.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader.
Arbetsort: Kungsholmen, Stockholm
Arbetstid: Flextid, utgår ifrån Tryckeriets öppettider.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Funktion: Handläggare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
