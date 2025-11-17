Tryckare
2025-11-17
Mixi Print AB söker offsettryckare
Vi söker dig med minst 5 års tidigare erfarenhet från offsettryckning i 50x70 / 70x100 format.
Vi söker dig som är självgående, noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten.
Du bör kunna svenska i tal och skrift.
Drogtest kan utföras före anställning.
Mediterande kunskaper
MAN Roland tryckpress 700, tryckpress med lack
Truck kort
Tekniskt kunnig
Bra färgseende
Omfattning
Heltid tillsvidare
Arbetstid: Skiftgång / dagtid
Vi går igenom ansökningar löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Mixi Print
Mixi Print är ett familjeägt tryckeri som startade 1982. Vi är 14 medarbetare och har produktion i två skift. Vi jobbar med kvalitets trycksaker i segmentet b2b och våra kunder finns över hela landet.
Vi finns med kontor och produktion i Olofström.
Ansökan skickas till info@mixiprint.se
med CV och personligt brev.
Frågor besvaras av vd Magnus Johansson 0454 - 413 02 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@mixiprint.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tryckare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mixiprint AB
Rydvägen 6
293 31 OLOFSTRÖM
