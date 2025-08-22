Truckförare till Kunder i Smålandsstenar
2025-08-22
Är du en truckförare med erfarenhet - eller redo för nya utmaningar?
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Oavsett vilken tjänst eller bransch ditt hjärta klappar lite extra för kan vi hjälpa dig att hitta ett jobb som passar dig, antingen som anställd hos oss eller genom att du blir rekryterad till företag vi samarbetar med. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Som truckförare hos oss får du en viktig roll i våra kunders logistik- och produktionsflöden. Du blir en del av ett engagerat team där din insats gör skillnad - varje dag!

Dina arbetsuppgifter
Det här jobbet innebär att du kommer att inta rollen som truckförare inom produktion eller lager. Arbetsuppgifter som kan förekomma är följande:
Truckkörning inom produktion och/eller lager
Hantering av inkommande gods och utlastning
Ansvara för att material kommer fram i rätt tid till rätt plats
Krav och önskemål:
Inneha truckkort A+B och är en van truckförare.
Tidigare vana av lager.
Körkort B och tillgång till bil.
Hantera svenska i tal och skrift.
Men framför allt - vi söker dig som är noggrann, engagerad och gillar att ta ansvar. Du trivs både i samarbete och när du jobbar självständigt. Vi värdesätter din personlighet och ditt driv, och ser gärna att du söker även om du inte uppfyller alla krav.
Övrig information
Placeringsort: Smålandsstenar
Arbetstid: Skiftarbete
Tillsättning: Snarast eller enligt överenskommelse
Vill du bli en del av vårt team?
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
