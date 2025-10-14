Truckförare till kunder i Skaraborg
Är du intresserad av att arbeta som truckförare? Har du tidigare erfarenhet av detta? Då är det oss du ska vända dig till! Publiceringsdatum2025-10-14Om tjänsten
Tranpenad bemannar flertalet kunder runt om i Skaraborg med truckförare. I arbetet tillkommer uppdrag inom både tillverkningsindustrin och lager. Således kan arbetsuppgifterna variera därefter. I en produktion kan det innebära lastning, lossning samt framkörning av material. Inom lager och logistik handlar det bl.a. om att hantera plockordrar.
Arbetstiderna varierar beroende på kund mellan skiftgång och dagtidsarbete. Detta ställer stora krav på flexibilitet och en hög arbetsmoral.
Arbetsuppgifter Truckkörning, både motviktstruck, skjutstativ samt olika plocktruckar
Varuplock med hjälp av olika tekniska hjälpmedel
Om dig som söker
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och är övertygande om att man kommer långt med rätt inställning! Vi ser att du som söker är lättlärd, har en hög arbetsmoral och är van vid att arbeta mot högt uppsatta mål. Vidare utför du ditt arbete noggrannt och trivs med ett högt tempo.
Krav Truckkort A1-4, B1-4, D1
Erfarenhet av truckkörning
Körkort B och tillgång till bil
Obehindrad svenska i tal och skrift
Vad vi kan erbjuda digTranpenad hjälper dig forma din framtid! Som Tranpenadare är du en viktig del av vår bemanningsstyrka och får en anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag och en generös rabatt hos gymkedjorna Nordic Wellness, SATS och Fitness24Seven!
Övriga villkorArbetstider: Varierar beroende på kund, 2-skift, dagtid och nattskift. Omfattning: 100% Lön: Enligt GFL Start: Enligt överenskommelse
Om Tranpenad GroupSedan 1999 har vi på Tranpenad arbetat för att få företag och människor att växa. Idag är vi en av Sveriges största aktörer inom vårt segment, med 2 500 medarbetare och kontor i Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Borås, Trollhättan, Jönköping och Helsingborg. Genom att vara personliga, kompetenta och ansvarstagande i allt vi gör - och ha roligt medan vi gör det - blir vi det personliga bemanningsföretaget som alla pratar om. Tranpenad är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och anslutet till Kompetensföretagen via Almega. Sedan 2022 är matchningsbolaget Eyes4work en del av Tranpenad Group. Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning och matchning är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Eyes4work finns idag på ett 60-tal orter i landet och varje dag går 8 deltagare vidare till ett nytt jobb eller en utbildning.
Tranpenad har utsetts till Karriärföretag 2025 för vårt arbete med att skapa en engagerande och utvecklande arbetsmiljö. Som en av Sveriges största aktörer inom bemannings- och driftpartnerlösningar erbjuder vi våra medarbetare möjligheter att arbeta inom lager, logistik, e-handel, industri och produktion. Genom vårt fokus på personlig utveckling och ansvarstagande gör vi oss till en attraktiv arbetsgivare för dem som vill växa och bidra till framgångsrika kundrelationer.Så ansöker du
