Truckförare/Orderplockare till lager inom järn- och bygghandel! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Lagerjobb i Malmö

Prenumerera på nya jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Malmö2021-04-09Nu söker vi dig som studerar och vill arbeta extra som truckförare/orderplockare hos vår kund i Malmö! Är du en positiv person som trivs med att arbeta i team? Har du truckkort och har vana av truckkörning? Läs då vidare!Vår kund arbetar sedan 1892 med att leverera varor och lösa problem för landets järn- och bygghandlare. Företaget skickar produkter till 4 olika länder så det är ytterst viktigt att jobba med kvalitet.Arbetsplatsen finns ute i Oljehamnen i Malmö. Det går lätt att sig dit med bil, kollektivt eller cykel. Du kommer främst att arbeta på deras lager med truckkörning och orderplock av gods. De kör mycket med höglyftande plocktryck, Truckkort B4 är därför krav för att du ska kunna söka denna tjänst.I tjänsten blir du anställd som konsult via StudentConsulting men utför arbetet ute hos vår kund.2021-04-09För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara studerande på minst 50%.Vi söker även dig som:Har truckkort A+B, krav på B4! Det är även meriterande om du har kört med höglyftande plocktruck tidigare.Har god arbetsmoral och ett engagemang när du arbetar.Är glad och positiv.Kan jobba i team och samarbeta med kollegor.Flexibel och kan hoppa in extra under terminerna minst 2 dagar i veckan. Arbetet är förlagt på vardagar 07.00-15.50.Det anses även meriterande om du arbetat med orderplock eller på lager tidigare.Låter detta som något för dig? Tveka inte utan sök tjänsten redan idag!Sökord: Truckförare, Orderplock, extrajobb, lager, lagerjobbMångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-07Studentconsulting Sweden AB (Publ)5681296