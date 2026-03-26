Truckförare
OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB / Lagerjobb / Järfälla Visa alla lagerjobb i Järfälla
2026-03-26
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB i Järfälla
, Stockholm
, Sigtuna
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren och engagerad lager och materialhanterare till vår kund i Brunna och Kungsängen. I den här rollen får du en central funktion i ett produktionsnära lager där du ansvarar för att material och komponenter levereras korrekt och i rätt tid till montörer och produktion. Du arbetar i en miljö där struktur, ordning, kvalitet och samarbete är avgörande för att flödet ska fungera. Om du trivs med ansvar, gillar att arbeta noggrant och vill bidra till att utveckla både arbetssätt och lagermiljö, då är detta en möjlighet som passar dig mycket väl.
Arbetstid
07.00-15.30Flexibelt vid behov.
Om rollen
I tjänsten ansvarar du för hela flödet från inleverans till materialplock. Du arbetar nära montörer och är en viktig servicefunktion till produktionen. Du kommer även hantera lagerhissar och arbeta dagligen i företagets affärssystem. Arbetet ställer krav på noggrannhet, ansvar och god struktur.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Inleverans av material och artiklar* Materialplock och daglig försörjning till montörer* Hantering av lagerhissar, exempelvis Kardex* Inmatning och registrering i affärssystem* Kontroll av material, artiklar och avvikelser* Upprätthålla ordning, struktur och lagersäkerhet* Delta i förbättringsarbete och utveckling av arbetssätt
Krav för tjänsten
• Truckkort A + B* Rent belastningsregister* God datorvana* God svenska i tal och skrift* God fysik då arbetet innebär stående och gående arbete under hela arbetspasset
• Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och kvalitetsmedvetet
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av att arbeta med Kardex eller andra lagerhissar* Erfarenhet av materialplock till produktion eller montörer* Erfarenhet av affärssystem, gärna Monitor G5* Komponentkännedom inom industri, produktion eller montering
• Erfarenhet från tillverkningsindustri eller tekniska lagerPubliceringsdatum2026-03-26Dina personliga egenskaper
• Driven, ansvarstagande och självgående* Strukturerad med hög kvalitetsmedvetenhet* Serviceinriktad och kommunikativ* Samarbetsvillig och positiv i mötet med kollegor
• Förmåga att se förbättringar och bidra till utveckling
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Hanna Carlsen Engström på Hanna.carlsen.engstrom@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB
(org.nr 556319-0478), https://www.onepartnergroup.se/
OnePartnerGroup Kontakt
Hanna Carlsen Engström hanna.carlsen.engstrom@onepartnergroup.se
9820835