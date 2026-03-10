Truckförare
Pima Bemanning & Rekrytering söker nu flera truckförare med erfarenhet av B1 alltså motvikts truck till ett spännande uppdrag hos en av Sveriges största leverantörer av däck. Detta är ett uppdrag på heltid och visstid där du kommer att vara en del av ett team som arbetar på tre skift.
Som truckförare kommer du att hantera gods och material på lagret och säkerställa att arbetsflödet hålls effektivt och säkert. Det är viktigt att du är noggrann, har truck vana och har förmåga att hålla god ordning och struktur. Du kommer även att ha ett stort ansvar för att hålla tider och följa säkerhetsrutiner.ProfilKvalifikationer
• Erfarenhet av B1 truckkörning (Motviktstruck med Däckklämma är meriterande)
• Noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer
• Förmåga att arbeta effektivt och hålla tidsramar
• Flexibilitet och vilja att arbeta på tre skift (morgon, kväll, natt)
• Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
• God fysik och beredskap att arbeta i ett fysiskt krävande jobb
• Språkkrav: Du ska kunna kommunicera på svenska eller engelskaOm företaget
Pima Bemanning & Rekrytering AB är ett auktoriserat bemanningsföretag. Våra rekryterare och konsultchefer/chefer har mer än 25 års erfarenhet från att bemanna konsultuppdrag. Vi finns idag med kontor i Södertälje och i Stockholm. Läs mer på Pimabemanning.se Ersättning
