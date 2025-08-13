Truckförare
2025-08-13
Nu söker vi på OnePartnerGroup Örnsköldsvik en driven och ansvarstagande truckförare till BAE Systems.
Här får du chansen att arbeta i en miljö där ingen dag är den andra lik, med högt tempo, tydliga rutiner och ett starkt team runt om dig. Är du social, framåt och gillar att ta ansvar? Då kan du vara precis den vi letar efter. Publiceringsdatum2025-08-13Om tjänsten
Som truckförare hos BAE Systems spelar du en nyckelroll i den interna logistiken. Du blir en del av ett viktigt flöde där du ser till att material transporteras smidigt och säkert inom anläggningen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Interna transporter av material
Truckkörning med behörighet B1
Lastning, lossning och hantering av gods
Stöd i övriga logistik- och lageruppgifter
Vi söker dig som:
Har truckkort med behörighet B1 (krav)
Har erfarenhet av truckkörning
Har god fysik och en stark arbetsvilja
Trivs i ett högt tempo och har förmåga att behålla struktur även under stress
Vi välkomnar både dig med lång erfarenhet och dig som är i början av din karriär.
För att trivas i rollen vill vi att du:
Är ansvarstagande och självgående
Har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra
Gillar ordning och struktur, och arbetar gärna efter tydliga rutiner
Är flexibel och lösningsorienterad i en vardag som kan förändras snabbt
Vi är övertygade om att rätt personlighet och inställning kan göra hela skillnaden, därför värderar vi dina personliga egenskaper minst lika högt som din erfarenhet.
Om BAE Systems Hägglunds
BAE Systems är ett globalt ledande teknikföretag inom försvar, säkerhet och flyg, med över 80 000 medarbetare världen över. Vid anläggningen i Örnsköldsvik fokuserar man på utveckling och tillverkning av militära fordon, elhybrida drivsystem och avancerade tekniska lösningar. Här får du arbeta i en högteknologisk miljö där innovation, samarbete och pålitlighet står i centrum.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Din ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan bestående av CV och personligt brev via onepartnergroup.se. Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi med hänsyn till GDPR inte behandlar ansökningar som skickas via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Välkommen att kontakta Amanda Domeij, Konsultchef - 0660-68 96 04, amanda.domeij@onepartnergroup.se
Observera: Drogtest och säkerhetsintervju ingår som en del av rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB
(org.nr 559093-9186), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Amanda Domeij amanda.domeij@onepartnergroup.se Jobbnummer
9456874