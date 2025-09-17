Transportledare till Årsta söder om Stockholm

Rekryteringsgruppen i Stockholm AB / Logistikjobb / Stockholm
2025-09-17


Rekryteringsgruppen söker omgående för kunds räkning en transportledare.
Kunden
Företaget är en stor aktör inom budtransport. Företaget ligger i Årsta söder om Stockholm .

Publiceringsdatum
2025-09-17

Dina arbetsuppgifter
Vad du kommer att göra
I ett högt tempo leda och fördela buduppdrag till kontrakterade åkerier och partners.
Hantera kundsamtal och bokningar.
Skapa behovsanpassade lösningar för våra budkunder.
Sträva efter att uppnå lönsamhet- och kvalitetsmål.
Säkerställa goda relationer såväl internt som externt för att leverera ett mervärde till både kunder och leverantörer.

Vem du är
En riktig lagspelare: Hög energi som kan ta snabba beslut, fokusera och prioritera.
Noggrann och affärsmässig: Kvaliteten ligger i detaljerna.
Ansvarstagande: Föregå med gott exempel. Du är exemplet.
Lösningsorienterad: Självständigt beslutsfattande och ansvarstagande

Arbetstider
Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag med 2 skift. 06:45-15:45 och 09:00-18:00 på rullande schema.
Kompetens och kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av branschen
Talar och skriver svenska obehindrat
Kan ha många bollar i luften samtidigt.
Social och initiativtagande.

Vi på Rekryteringsgruppen gör alltid utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar
Tillträde: Omgående och fram till 2025-12-31 med god chans till förlängning.
För frågor om tjänsten mejla:
kontor@rekryteringsgruppen.com
Ansökningar tas endast emot via Teamtailor
Sökord: transport, c-kort, chaufför, transportledare, kundtjänst

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rekryteringsgruppen i Stockholm AB (org.nr 556601-0061), http://www.rekryteringsgruppen.com

Arbetsplats
Rekryteringsgruppen

Kontakt
Fredrik Birgersson
fredrik.birgersson@rekryteringsgruppen.com

Jobbnummer
9513742

