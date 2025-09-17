Transportledare till Årsta söder om Stockholm
Rekryteringsgruppen söker omgående för kunds räkning en transportledare.
Kunden
Företaget är en stor aktör inom budtransport. Företaget ligger i Årsta söder om Stockholm . Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Vad du kommer att göra
I ett högt tempo leda och fördela buduppdrag till kontrakterade åkerier och partners.
Hantera kundsamtal och bokningar.
Skapa behovsanpassade lösningar för våra budkunder.
Sträva efter att uppnå lönsamhet- och kvalitetsmål.
Säkerställa goda relationer såväl internt som externt för att leverera ett mervärde till både kunder och leverantörer.
Vem du är
En riktig lagspelare: Hög energi som kan ta snabba beslut, fokusera och prioritera.
Noggrann och affärsmässig: Kvaliteten ligger i detaljerna.
Ansvarstagande: Föregå med gott exempel. Du är exemplet.
Lösningsorienterad: Självständigt beslutsfattande och ansvarstagande
Arbetstider
Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag med 2 skift. 06:45-15:45 och 09:00-18:00 på rullande schema.
Kompetens och kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av branschen
Talar och skriver svenska obehindrat
Kan ha många bollar i luften samtidigt.
Social och initiativtagande.
Vi på Rekryteringsgruppen gör alltid utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar
Tillträde: Omgående och fram till 2025-12-31 med god chans till förlängning.
För frågor om tjänsten mejla: kontor@rekryteringsgruppen.com
Sökord: transport, c-kort, chaufför, transportledare, kundtjänst
