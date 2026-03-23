Transportledare
2026-03-23
Vill du arbeta som spindeln i nätet inom logistik & transport? Nu söker vi Transportledare som vill vara med och säkerställa smidiga transporter och nöjda kunder inom flera affärsområden - industri & handel, jordbruk, kran, miljö och anläggning!
Om rollen
Som Transportledare har du en nyckelroll i den dagliga verksamheten. Du tar emot order, planerar resurser och ser till att rätt uppdrag utförs på rätt sätt och i rätt tid. Du arbetar självständigt med frihet under ansvar, men i nära samarbete med kollegor, kunder och transportörer.
Rollen passar dig som är initiativtagande, nyfiken och trivs i ett högt tempo där du får fatta egna beslut.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ta emot och registrera order
Planera och fördela transportuppdrag samt arbeta med transportplanering och lastoptimering
Prissättning av leveranser och uppdrag
Daglig kontakt med kunder, delägare och leverantörer
Vid behov avtala transporter med externa transportörer
Administration och fakturaberedning
Uppföljning av utförda uppdrag
Hantering av godsskador och reklamationer
Medverkan vid åkarmöten (vid behov)
Vem är du?
Vi söker dig som är framåtriktad, strukturerad och serviceinriktad. Du tar gärna egna initiativ och känner dig trygg i att arbeta självständigt, samtidigt som du är en lagspelare.
Vi ser gärna att du har:
Gymnasieutbildning, gärna inom transport, logistik eller administration
God datorvana och goda kunskaper i Officepaketet
Förmåga att kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift
Erfarenhet av och kännedom om transport och logistik
Erfarenhet av kundkontakt och/eller service
Fordonskännedom
Förståelse för kubik, flakmeter och styckegods
Som person är du:
Initiativtagande, nyfiken och lösningsorienterad
Noggrann, strukturerad och välorganiserad
Stresstålig och trygg i att fatta beslut även under tidspress
Självgående och bekväm med frihet under ansvar
Relationsskapande och serviceminded
Vi erbjuder
En ansvarsfull roll där du får möjlighet att utvecklas och bygga värdefull erfarenhet tillsammans med ett samarbetsinriktat team och en arbetsmiljö där man hjälps åt.
Övrig info:
Period: Sommarjobb
Plats: Malmö
I den här tjänsten kommer du att arbeta som konsult hos oss på Jefferson Wells på plats ute hos vår kund i Malmö.
Urval sker löpande så känner du att detta är rätt tjänst för dig, ansök redan idag!
För frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jenny Öster jenny.oster@manpower.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Arbetsgivare Experis AB
Jefferson Wells Kontakt
Jenny Öster Jenny.Oster@manpower.se Jobbnummer
