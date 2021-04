Transportlärare till transportutbildningen, Vreta utbildningscen - Region Östergötland - Gymnasielärarjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Region Östergötland

Region Östergötland / Gymnasielärarjobb / Linköping2021-04-06Naturbruksgymnasiet i Östergötland drivs av Region Östergötland på uppdrag av länets kommuner och består av Himmelstalunds utbildningscentrum och Vreta utbildningscentrum. Himmelstalunds utbildningscentrum är beläget i Norrköping och Vreta Utbildningscentrum ligger strax utanför Linköping. Himmelstalunds utbildningscentrum erbjuder Naturbruksprogrammet med inriktningarna trädgård och djur. Vidare erbjuds gymnasiesärskolans nationella program Skog, mark och djur samt Individuellt program. Inom vuxnas lärande erbjuds gymnasial vuxenutbildning inom djur, trädgård och florist. Vreta Utbildningscentrum erbjuder Naturbruksprogrammet med inriktningarna Djur, Lantbruk, Trädgård och Skog samt Fordons- och transportprogrammets inriktning Transport. Gymnasiesärskolan erbjuder det nationella programmet Skog, mark och djur. Inom vuxnas lärande finns gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskoleutbildningar inom lantbruk, skog och häst. Vi rekryterar elever från hela landet. Möjlighet till elevboende finns på båda skolorna. Läs mer om oss på Naturbruksgymnasiets hemsida: www.nbg.nu 2021-04-06Vi söker en lärare som i samarbete med transportutbildningens personal kommer att genomföra undervisning både teoretiskt och praktiskt i transportutbildningens yrkesinriktade kurser samt ha ansvar för kursen Fordons- och transportbranschen villkor och arbetsområden. Du ingår i transportutbildningens arbetslag och deltar aktivt i arbetslagets utvecklingsarbete och bör därför kunna arbeta bra med andra människor, lyssna och kommunicera. Du ska även delta på arbetsplatsmöten, personalmöten och fortbildning.Du ska aktivt arbeta för skolans värdegrund och genom samverkan med skolans övriga personal bidra till ett ämnesövergripande arbetssätt.Vi tror att du kanske är yrkesförare eller till exempel transportledare men du kan också vara lastbilschaufför med stort kunnande och ett intresse för undervisning. Du ska ha truckkort, C och CE-körkort och erfarenhet från transportbranschen. Lärarerfarenhet eller tidigare arbete med ungdomar i en lärande miljö är meriterande.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för att utföra ovan beskrivna arbetsuppgifter. Det innebär att du tycker om att möta ungdomar på olika nivåer och kan leda, coacha, engagera och motivera för att få dem att vilja utvecklas inom ditt ämnesområde. Ha förmåga att leda grupper och individer samt förmåga att förmedla kunskap. Du tycker om att arbeta med ungdomar vilket innebär att du är utåtriktad och socialt aktiv, tycker om att skapa kontakter och underhålla relationer. Du ska kunna kommunicera på ett tydligt sätt, säkerställa att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Viktigt är också att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och sätta upp och hålla tidsramar. För att kunna hjälpa alla elever är det även viktigt att du är lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer. Du ska kunna fatta snabba beslut i olika situationer i arbetet med elever, ta egna initiativ och uppnå goda resultat. Du ska kunna vara kreativ och komma med nya idéer för att kunna öka kvalitén på utbildningen. Tjänsten på transportutbildningen förutsätter att du är flexibel, kan samarbeta bra med andra människor, lyssna, förstå och föregå som ett gott exempel.Anställning och informationTjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % från och med 9 augusti 2021 och kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.Upplysningar om tjänsten lämnas av:Enhetschef Helena Jaeger, 013-22 79 34, helena.jaeger@regionostergotland.se Rektor Eva-Lena Klofsten 013- 20 10 73.Facklig företrädare för Lärarförbundet är Per-Erik Persson 013-20 10 96.Sista ansökningsdag är den 30 maj 2021. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20210556.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-30REGION ÖSTERGÖTLAND5674387