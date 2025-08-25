Transportbandstekniker
2025-08-25
Transportbandstekniker till Rubber Company AB - Umeå
Plats: Umeå
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare, med inledande provanställning
Vill du ha ett praktiskt och varierat arbete där du får jobba med teknik, problemlösning och kundkontakt? Då kan du vara vår nästa transportbandstekniker!
Rubber Company AB är ett specialistföretag inom industrigummi och transportbandslösningar. Vi levererar, installerar och underhåller transportband och relaterad utrustning åt kunder inom industrin, gruvdrift, sågverk, livsmedel och många andra verksamheter.
Vi tillverkar även en hel del gummidetaljer efter ritning på vår verkstad.
Nu söker vi en transportbandstekniker till vårt team i Umeå.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Som transportbandstekniker kommer du främst att:
Installera, reparera och byta ut transportband hos våra kunder
Genomföra löpande underhåll och akuta insatser vid driftstopp
Förberedelse och tillverkning av gummi/plast detaljer på vår verkstad
Förbereda, tillverka och vulka gummimaterial (vi utbildar dig om du inte har erfarenhet)
Arbeta både i verkstad och ute på fältet, ibland på höjd eller i tuffa miljöer
Samarbeta med kollegor och kunder för att hitta lösningar
Vi söker dig som:
Har tekniskt intresse och gärna erfarenhet av industriservice, montage, svetsning eller mekanik
Är noggrann, pålitlig och har god fysik (tunga lyft förekommer)
Hög servicenivå (obekväma arbetstider förekommer)
Har B-körkort (krav)
Talar och förstår svenska obehindrat
Har hög säkerhetsmedvetenhet och trivs med att arbeta självständigt såväl som i team.
Tidigare erfarenhet av transportband, industrigummi eller teknisk bakgrund är meriterande, men inte ett krav - vi utbildar rätt person!
Vi erbjuder:
Ett fritt och omväxlande arbete med stort ansvar
Utbildning inom vulkning
Trygg anställning i ett växande företag.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan vi anställer löpande.
Vid frågor om tjänsten, kontakta Fredrik Bogren
Mejl fredrik.bogren@rubberco.se
Telefon 070-6675313 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: fredrik.bogren@rubberco.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rubber Company, R. Holmquist AB
(org.nr 556068-0448)
Mätarvägen 15 (visa karta
)
901 33 UMEÅ Arbetsplats
Rubber Company R Holmquist AB Kontakt
Fredrik Bogren fredrik.bogren@rubberco.se 070-6675313 Jobbnummer
9475131