Trainee till Thomas Concrete Group
Thomas Betong AB / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2026-01-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thomas Betong AB i Göteborg
, Mölndal
, Alingsås
, Stenungsund
, Ale
eller i hela Sverige
Vill du kickstarta din karriär i arbetslivet?
Som Trainee på Thomas Concrete Group kommer du att få en exklusiv inblick i vårt bolag på både lokal och internationell nivå. Vår VD och koncernchef kommer att vara din mentor genom hela programmet. Bara du själv kan sätta gränserna för vart traineeprogrammet kan leda dig.Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
Trainee-programmet är ett 12-månaders program där du som trainee får träffa olika nyckelfunktioner i bolaget och bygga ett starkt nätverk, i Sverige såväl som utomlands. För att bygga genuin verksamhetskunskap tillbringar du delar av året tillsammans med kollegorna inom våra affärsområden. Här får du vara med på allt från att pumpa betong och gjuta betongelement till strategi- och kundmöten. Större delen av tiden tillbringas på olika avdelningar där du är med i och driver olika utvecklingsinitiativ med syfte att förstå deras verksamhet, men också själv bidra till utveckling. Upplägget på ditt program kommer att skräddarsys utifrån din utbildningsbakgrund, dina intressen och tidigare kunskaper.
Året avslutas med några månader utomlands i ett av våra dotterbolag, där du är med och driver något utvecklingsprojekt. I och med det innebär tjänsten varierande arbetsuppgifter, såväl på en strategisk som en operativ nivå, för att få en bred kunskap om företaget. Som Trainee kommer du snabbt in i gänget och blir en del av "Team Thomas".
Genom hela programmet kommer du att ha Thomas Concrete Groups VD och koncernchef som mentor men du kommer även att få mycket inspiration, stöd och ledning av ett flertal andra nyckelpersoner i bolaget som ser fram emot att se dig växa och utvecklas tillsammans med dem.
Programmet kommer att ge dig en omfattande förståelse för verksamheten och dess affärer samt en fördjupad kunskap om bygg- och betongbranschen.
Framtiden
När Traineeprogrammet är genomfört går du över i en fast tjänst. Vad det är avgör vi tillsammans. Det kommer då att finnas möjlighet att fortsätta utvecklingsresan inom Thomas Concrete Group såväl i Sverige som i USA, Tyskland eller Polen. Vem vet, kanske är det du som blir deras framtida ledare eller varför inte deras tekniska specialist.
Läs gärna bloggarna från förra årets traineer, lyssna på pod om vad två tidigare traineer gör nu på vår hemsida: Trainee Program - Thomas Concrete Group
Vi söker dig som
Är civilingenjör eller har läst minst en master inom företagsekonomi. Du har alltså 300hp och vi ser gärna en utbildningsinriktning inom exempelvis samhällsbyggnad, industriell ekonomi, företagsekonomi, maskinteknik alternativt teknisk fysik eller kemi (med examen senast augusti 2026).
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, då båda språken kommer att användas så väl i tal som i skrift.
Meriterande (men ej krav) är om du har:
• Erfarenhet från volontärarbete eller andra engagemang vid sidan av studierna
• Språkkunskaper i tyska och/eller polska
Du har givetvis ett intresse för vår bransch och vill bidra till Thomas Concrete Groups långsiktiga målsättningar, kultur och vision.
Som person är du driven, ambitiös och du vill ofta prestera lite mer och bättre än ursprungsplanen. Du tycker att det är kul att hugga i på alla nivåer av problemlösning och du ger dig inte förrän du har uppnått önskat resultat. För att nå uppsatta mål med andra bidrar du med ödmjukhet, arbetsglädje och god kommunikationsförmåga. Du inspireras när du får använda din analytiska och strategiska ådra på samma sätt som när du får vara med och skapa resultat i en grupp.
Övrig information
• Start: augusti
• Omfattning: Heltid tillsvidare med en inledande provanställning
• Lön: Marknadsmässig
• Placering: Utgångspunkt Göteborg med vissa resor inrikes samt ett längre utbyte till något av koncernens utlandskontor
Information om företaget
Thomas Concrete Group är en svensk oberoende familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativ betong för platsgjutet byggande. Företaget etablerades 1955 i Karlstad av Martin Thomas och bedriver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 2300 anställda, och omsätter ca 12 miljarder SEK. Dotterbolaget i Sverige är Thomas Betong AB.
Det som tidigare traineer främst uppskattat med bolaget är företagskulturen. Att det är ett ambitiöst och härligt gäng, med målet att bli bäst i branschen. Det är viktigt att ha kul ihop och balans i livet för att prestera bra. Det är en spännande miljö med en internationell koncernen, med ett långsiktigt tänk och ägare som historiskt sett investerat mycket i bolaget. Just nu satsas det bland annat mycket på digitaliseringsprojekt och hållbarhetsfrågor för att skapa en stabil plattform för framtiden. Koncernen är samtidigt inte större än att man som trainee får inblick i de flesta nyckelfunktionerna. Att få ha koncernchefen som mentor under hela programmet har varit väldigt uppskattat.
Hur söker du?
I den här rekryteringen vill vi att du bifogar CV, men vi använder inte personligt brev i urvalet. Istället får du svara på ett antal frågor när du klickar på ansök. Svaren på dessa, tillsammans med CV, ligger till grund för vårt första urval, så ta dig tid att svara på frågorna i lugn och ro. Vi tar inte emot ansökningar via mail. En rättvis och träffsäker process är viktigt för oss, därför använder vi tester i processen. Sök rollen så snart som möjligt, men senast den 1 mars. Vi startar urvalsprocessen i början av mars och kommer att vara klara under april månad.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thomas Betong AB
(org.nr 556276-3655), http://thomasbetong.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-chef
Angela Holecek angela.holecek@thomasbetong.se 0104-50 52 16 Jobbnummer
9688937