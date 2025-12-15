Trainee Systemspecialist
Skatteverket / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2025-12-15
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Som trainee hos oss är du med och bygger it-infrastruktur som är en del av grunden för ett fungerande samhälle.
Vi söker dig som är nyexaminerad och vill utvecklas tillsammans med oss. Vi skapar möjligheter och förutsättningar - resten är upp till dig. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som trainee inom it-infrastruktur är du med och bidrar i teamet från dag ett. Tillsammans levererar teamen färdiga it-infrastrukturlösningar för miljontals privatpersoner och företag. Våra system bidrar till ett väl fungerande samhälle genom att skapa förutsättningar för bland annat beskattning, folkbokföring, demokratiska val, brottsbekämpning och internationella samarbeten.
I din roll som trainee systemspecialist bidrar du med kompetens kring systemutvecklingsverktyg och metoder. Med din tekniska kompetens identifierar du behov av, och genomför, uppgraderingar av verktyg samt genomför tester av dessa. Tillsammans med dina kollegor säkerställer du att verksamhetskomponenter i form av exempelvis manualer, utbildningsmaterial, instruktioner och riktlinjer upprättas och underhålls samt att vi har rätt verktyg för våra utvecklingsteam. Du kommer att komma i kontakt med exempelvis operativsystemen Microsoft Windows, Windows server och Linux.
Skatteverkets IT-traineeprogram är inne på sitt femte år och vi planerar nu för nästa start där vi vill anställa upp emot 20 traineer på 3 olika orter. Under programmet får du kunskap om Skatteverkets verksamhet och bygger på din erfarenhet. Du har en individuell utvecklingsplan som följs upp och revideras under programperioden så att du kan skapa det bästa upplägget utifrån dina förutsättningar och verksamhetens behov. Du har en erfaren mentor som stöd och bollplank. Traineeprogrammet pågår under 12 månader och din vardag består av utbildningar, praktiska övningar och workshops, parallellt med att du jobbar i teamet. Programmets upplägg är noga framtaget för att du ska ha den bästa starten på din karriär. Självklart inleds programmet med en kick-off. Läs mer på https://skatteverket.se/traineeprogram
Som trainee i systemspecialist-team får du använda din problemlösningsförmåga till att utveckla verktyg och system som underlättar vardagen för många. På vår stora it-avdelning med nära 1700 kollegor har du möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till samhällsnyttan. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha en balans mellan arbete och fritid.
Skatteverkets IT-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Du tillhör Verktygs- och utvecklingsplattformssektionen på Skatteverkets tekniska tjänsteenheten på it-avdelningen, med placering i Sundbyberg. På vår sektion är vi 16 kollegor.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- vara en teamspelare och se till både gruppens och din egen prestation
- kunna analysera informationsflöden, se samband, mönster och göra avgränsningar
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker och att kunna tänka om när det behövs
- vara nyfiken, gilla utmaningar och ha förmågan att driva din egen och verksamhetens utveckling framåt
- uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och kommunicera på ett engagerande sätt.
Du ska även ha:
- en pågående eller nyligen avslutad och relevant utbildning inom it (minst 180 hp) från högskola eller universitet med examen från år 2024 eller framåt, dock senast augusti 2026
- relevant erfarenhet eller dokumenterad kunskap inom ett eller flera av följande områden: it-infrastruktur, systemutvecklingsverktyg eller installation och konfiguration av datorprogram från studietiden
Det är önskvärt att du har relevant erfarenhet eller dokumenterad kunskap inom agila metoder samt Java och/eller Python. Det är även önskvärt med kunskaper inom AI och språkmodeller från studietiden.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Ansvariga kontaktpersoner har begränsad tillgänglighet under semesterperioden. Om du önskar komma i kontakt med någon av oss, maila oss gärna så hjälper vi dig vidare. Intervjuer planeras att genomföras under vecka 10 och 11.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/882". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Robert Maric, HR-specialist robert.maric@skatteverket.se Jobbnummer
9643582