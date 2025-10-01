Trainee First Camp
2025-10-01
På First Camp Nydala-Umeå har du chansen att jobba i en fantastisk miljö, med bara 10 minuters buss-eller bilresa in till Umeå centrum. Här arbetar du i en härlig gemenskap med både reception, butik, bistro och städ på destinationen för att göra vistelsen så enkel och trivsam som möjligt för våra gäster.
First Camp kommer att fortsätta på sin tillväxtresa de kommande åren och vill satsa extra mycket på att träna upp nya ledare till våra destinationer.
Därför söker vi nu en Trainee som vill få möjlighet att lära sig mer om vår verksamhet för att på sikt kunna ta en ledande position som Destinationschef eller Receptionsansvarig inom Skandinaviens största campingkedja.
Vad ska göras?
- Vi vill utbilda och utveckla framtida ledare hos oss genom ett Trainee-program. Våra Trainees blir våra experter inom våra koncept och rutiner, som med kort varsel kan hoppa in och hjälpa till på olika campingplatser där vi ser behov.
- Du kommer att få coaching i ledarskap, ekonomi och medarbetarfrågor som en del av ditt Traineeprogram. Under arbetsledning av din närmsta destinationschef säkerställer ni att destinationen drivs på bästa möjliga sätt - allt i syfte att hjälpa våra team att skapa Moments of Happiness för våra gäster.
- Som Trainee kommer du att tränas för att utföra alla förekommande uppgifter på en camping, allt från att städa stugor, enklare underhåll och städa servicehus till att jobba i receptionen, i butiken eller i bistron med mera, för att få en förståelse i hur det fungerar på en destination.
Är du redo för en spännande resa inom First Camp?
I rollen som Trainee kommer du att utgå ifrån region Nord. Din bas-destination kan vara destinationer så som Umeå, Luleå, Boden eller Lycksele. Även om du utgår och har din bas-destination kommer du arbeta och bo på flera andra destinationer under din utbildning. Dels för att vi ser att du får möjlighet att växa och utvecklas som mest när du får testa din kunskap på flera arbetsplatser, dels för att arbetet förläggs där behovet är som störst.
Som Trainee rapporterar du till Regionchefen, men Destinationschefen kommer att vara din närmsta mentor och lärare under säsongen. Förutom dina närmsta ledare kommer du att ingå i ett nätverk av flera Trainees och få möjlighet att samarbeta med många duktiga kollegor som lär dig allt du behöver för din fortsatta karriär.
Vem söker vi?
Som person är du självgående, engagerad, vågar ta egna initiativ och agerar när du ser att något behövs göras. Du är en naturlig lagspelare och ledare där du har lätt för att motivera och inspirera andra. Du arbetar strukturerat, är alltid väl förberedd och kan "kavla upp ärmarna" när det behövs samt gillar när det händer mycket på en arbetsdag.
Att ha ett arbete med Sverige som din arbetsplats ser du som en spännande utmaning. När du kommer till en ny Destination och ett nytt team är du lyhörd för laget och skapar dig snabbt en bild av vad som fungerar och vad som kan bli bättre - allt för att bygga ett välfungerande lag som lever våra värderingar. Vidare är du trygg i dig själv och lyfter hellre andra innan du tar äran. Teamet kommer först och du är noga med att efterlämna dig ett väl genomfört arbete och ta ansvar för den energi du tar med din in på arbetsplatsen.
Vi söker dig som arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare, eller har just den rätta inställningen och drivet. Har du erfarenhet från större kedjor och har vana vid att arbeta utifrån tydliga koncept inom retail, butik, restaurang eller besöksnäringen är detta en merit. Det är även ett plus om du tidigare arbetat som ledare, men det är inget krav.
Moments of happiness for the many people är vårt motto.
Glädjefyllda ögonblick för alla våra gäster - men också för våra medarbetare. First Camp ska vara arbetsplatsen som inte känns som en arbetsplats. Vi eftersträvar en positiv atmosfär fylld med glada och flexibla människor med härlig energi som smittar av sig till gästerna. På First Camp påminner vi varandra om att gästen har valt att tillbringa sina värdefulla semesterdagar hos just oss - därför är det upp till oss att leverera.
Vad erbjuder vi?
På First Camp finns en historia av att rekrytera förmågor som sedan växer inom företaget. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, lära dig nya saker och träffa människor från världens alla hörn.
We Care: Vi bryr oss om varandra, våra gäster och om naturen.
We Have Fun: Vi har kul på jobbet och har glimten i ögat både internt och med våra gäster.
We Simplify: Vi ska alltid försöka förenkla hur vi jobbar.
We Deliver Results: Allt vi gör ska ge resultat för oss, våra ägare och våra gäster.
Vad är villkoren?
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid med start november/december 2025. Lön och villkor enligt överenskommelse och kollektivavtal. Vid resor och arbete på annan ort än din bas som är destinationen närmast din hemort, står First Camp för de kostnader det medför. För rätt person finns det stora möjligheter att växa vidare inom First Camp med målbilden att en dag leda din egen Destination.
Hur ansöker jag?
Skicka in din ansökan idag då urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag. Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och söker aktivt efter de medarbetare som bäst matchar den kravprofil vi har satt upp för tjänsten. Som ett första steg i vår urvalsprocess kommer de personer som möter våra kvalifikationskrav att få genomföra två rekryteringstester där du matchas mot vår kravprofil. Mer information om detta får du vid genomförd ansökan.
First Camp är norra Europas ledande campingkoncern med över 70 destinationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Vi är inne i en spännande tillväxtfas och har genom organisk tillväxt och ett stort antal förvärv gått från drygt 100 MSEK i omsättning 2016 till nu över 1 000 MSEK ett normalår. Vi är ett stort team med över 2500 medarbetare som brinner för våra gästers upplevelser och som strävar mot att bygga världens ledande campingkedja. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
First Camp Sverige AB (org.nr 556618-9873)
