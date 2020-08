Träindustriarbetare - OnePartnerGroup Halland AB - Maskinoperatörsjobb (trävaru) i Falkenberg

OnePartnerGroup Halland AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Falkenberg2020-08-26Vi på OnePartnerGroup söker nu en medarbetare till ett företag som tillverkar fönster i närheten av Falkenberg. Är du en händig person som gillar praktiskt arbete och vill vara med och tillverka prestandaprodukter inom vår kunds segment? Då kan det vara dig vi söker!Vad kommer du att göra?Vår kund jobbar med en tillverkning som innehåller många olika moment så som träbearbetning, montering, ytbehandling och lagerhantering. Du kommer att arbeta med en eller flera av dessa moment både självständigt och tillsammans i team med dina kollegor, där ni tillsammans ansvarar för att leverera prestandaprodukter i rätt tid till kunder över hela Sverige.Vem kommer trivas med tjänsten?Vi söker dig som ser dig själv som en händig person och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta på inom tillverkningsindustrin eller med ett praktiskt yrke. Du får mer än gärna vara yrkesutbildad och duktig på att skruva och montera samt hantera ritningsläsning. Vidare ser vi att du har vana av att hantera moment som innefattar exempelvis skruvning, sågning, kapning, fräsning och borrning.Som person är du driven, noggrann, organiserad och ansvarsfull. Vidare trivs du med att jobba självständigt men du har samtidigt inga problem med att samarbeta med dina kollegor. Din positiva attityd och höga arbetsmoral ser vi som nyckeln till att du och vår kund ska trivas att jobba tillsammans.Körkort är en förutsättning då arbetsplatsen ligger utanför Falkenberg.Arbetet sker hos vår kund utanför Falkenberg och planeras starta omgående och pågå under en längre tid. Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag.Tjänsten innebär initialt en anställning i OnePartnerGroups konsultverksamhet med förhoppningen att den senare ska övergå till vår kund. Som konsult hos oss på OnePartnerGroup får du en trygghet genom kollektivavtal och regelbunden kontakt med din konsultchef. Vi på OnePartnerGroup är enligt våra medarbetare en schysst och trygg arbetsgivare. Hos oss får du testa nya utmaningar och utmanas under trygga förhållanden.Sista ansökningsdag är den 27 september men vi tillämpar löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se. För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Alfred Larsson på telefonnummer 073-413 08 24 alt. alfred.larsson@onepartnergroup.se Om ossOnePartnerGroup är en svenskägd koncern som erbjuder företag hjälp med rekrytering, bemanning, utbildning och smarta produktionslösningar. Vi finns verksamma på ett 50-tal orter i Sverige och har cirka 2500 engagerade medarbetare. Med ett brett kontaktnät och god lokalkännedom kan vi erbjuda ett stort utbud av lediga tjänster, inom flera områden och med olika kompetenskrav.Varaktighet, arbetstidVisstid2020-08-26Sista dag att ansöka är 2020-09-27OnePartnerGroup Halland AB5333731