Trafikmarkerare
2025-10-20
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Trivs du med att arbeta praktiskt och ge god service? Vill du vara med och utveckla Sveriges nionde största kommun? Då har du ett jobb att söka.
Ditt nya jobb
I ditt nya jobb kommer du tillhöra avdelningen Gata, park och skog (GPS) som ansvarar för att sköta och utveckla kommunens gator, vägar, parker och grönområden. Avdelningen hanterar även parkering, samt underhåller och hyr ut fordon och maskiner.
I rollen som Trafikmarkerare har du hela kommunen som ditt arbetsområde, med det huvudsakliga uppdraget att underhålls- och förbättringsmåla kommunens gator och parkeringar. Du kommer utgå från vår depå i Klämmestorp där det dagliga arbetet utförs tillsammans med en kollega. Utöver samarbete med din kollega, har du också kontakt med din närmsta chef, andra kollegor och invånare i kommunen.
Eftersom linjemålning är väderberoende förekommer andra arbetsuppgifter vid sämre väderförhållanden samt under vinterhalvåret då beredskapstjänstgöring är gällande. Även nattarbete ingår i tjänsten.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
- Linjemålning som utförs med linjemålningsbil.
- Andra förekommande arbetsuppgifter (vid sämre väder och under vinterhalvåret).
- Beredskapstjänstgöring.
I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring, vilket innebär att du under vinterhalvåret hjälper till med snöröjning och sandning för att underlätta framkomligheten för kommunens invånare.
Din kompetensDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är initiativtagande, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dina processer vidare med noggrannhet och kvalitet. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och ser snarare möjligheter än hinder vid förändringar. Då rollen innefattar samarbete både internt och externt, är god samarbetsförmåga en förutsättning för att lyckas i tjänsten. Kvalifikationer
- Avslutad gymnasial utbildning.
- Erfarenhet från underhållsarbete eller servicearbete.
- Svenska språkkunskaper i tal och läsförståelse.
- Vana att arbeta med digitala arbetsverktyg som surfplatta/telefon.
- Körkort C.
Meriterande
- Erfarenhet inom linjemålning.
- Utbildningen Arbete på väg.
Vi erbjuder dig
Hos oss väntar ett roligt och varierat arbete där du får utvecklas tillsammans med engagerade kollegor från olika yrkesområden. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samarbete. Som medarbetare får du trygga anställningsvillkor och friskvårdsbidrag.
Hos Jönköpings kommun får du mer än bara ett jobb - du blir en del av något större.
Läs mer om:
Bra att veta!
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på 100% med start 1 april 2026.
I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring från oktober till april samt nattarbete 3 månader (beroende av väderlek).
Arbete förlagt under nattetid medför extra ersättning.
Arbetstiderna är i grunden 07-16, vid nattarbete 00-06:00 med viss flexibilitet.
För att underlätta rekryteringen ber vi dig bifoga betyg på adekvat utbildning och tjänstgöringsintyg i din ansökan. Fundera även över två referenser om du blir kallad till intervju.
Vi läser ansökningar löpande och intervjuer sker efter ansökningstidens slut, vecka 48.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som Trafikmarkerare!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
