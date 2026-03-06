Trafikledning/Kundtjänst - Nattjänst

DIL Sverige AB / Kundservicejobb / Färgelanda
2026-03-06


Vi söker dig som brinner för service och som trivs i en roll med fokus på relationer och som kan ha många bollar i luften. Du gillar att ta ansvar i en omväxlande arbetsdag och vill vara med och utveckla vår verksamhet. Telefon och datavana är ett måste då det är våra huvudsakliga arbetsverktyg.
Vårt kontor är i Färgelanda och vi har öppet dygnet runt alla dagar om året. Behovet är omgående och gäller en nattjänst på 90%.
Låter detta intressant, välkommen med din ansökan.
Rekrytering sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: viktoria@dilsverige.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
DIL Sverige AB (org.nr 556671-5495)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9782738

