Trafikledning/Kundtjänst - Nattjänst
2026-03-06
, Munkedal
, Uddevalla
, Vänersborg
, Mellerud
Vi söker dig som brinner för service och som trivs i en roll med fokus på relationer och som kan ha många bollar i luften. Du gillar att ta ansvar i en omväxlande arbetsdag och vill vara med och utveckla vår verksamhet. Telefon och datavana är ett måste då det är våra huvudsakliga arbetsverktyg.
Vårt kontor är i Färgelanda och vi har öppet dygnet runt alla dagar om året. Behovet är omgående och gäller en nattjänst på 90%.
Låter detta intressant, välkommen med din ansökan.
Rekrytering sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: viktoria@dilsverige.se
Detta är ett deltidsjobb.
