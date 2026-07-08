Trafikledare PEX Bud, Malmö (vikariat)
PostNord Group AB / Logistikjobb / Malmö Visa alla logistikjobb i Malmö
2026-07-08
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Har du tidigare erfarenhet inom trafikledning, bud och distribution? Är du duktig på problemlösning och skicklig på att ha många bollar i luften? PostNord söker nu en trafikledare till PEX Bud Malmö. PostNord ligger långt fram i en bransch som drastisk förändras, där det enda vi vet är att vi löpande kommer att behöva omvärdera allt vi gör. Hela tiden. Genom teknologi, innovationer och olika samarbeten möter vi behov och förväntningar från våra kunder och mottagare. Lockas du av att vara del i en snabbrörlig bransch, så ska du fortsätta läsa!
Du, vi och jobbet PostNord har en synlig men samtidigt osynlig dygnet-runt-struktur som är en viktig och hållbar del av samhället. Du som trafikledare är en given nyckelperson för att lösa de utmaningar vi står inför. Tillsammans skapar vi en innovationskultur som driver utveckling. På PEX Bud i Sverige arbetar ca 20 anställda, varav 2 personer ansvarar för trafikledningen i Region SYD med utgångspunkt i Toftanäs i Malmö. Teamet utför både trafikledning och kundservice gällande lokala, nationella och internationella bud. Rollen som Trafikledare är ett vikariat för studieledighet i ca 1,5 år mellan perioden 260831-280121
Vad du kommer att göra
I ett högt tempo leda och fördela buduppdrag till kontrakterade åkerier och partners
Skapa och upprätthålla en kostnadseffektiv drift av verksamheten
Hantera kundsamtal och bokningar
Skapa behovsanpassade lösningar för våra budkunder
Säkerställa goda relationer såväl internt som externt för att leverera ett mervärde till både kunder och leverantörer
Vem du är
Lagspelare: Du är alltid redo att lyfta laget, hjälpsam när det behövs.
Prioriteringsförmåga: Du har förmågan att ta snabba beslut och att fokusera på det som måste göras och vad som du kan "scrollas förbi".
Resultatorienterad: Du siktar inte bara på målet, utan har redan börjat visualisera ditt nästa mål.
Affärsmässig: Du fokuserar dina åsikter på fakta och strävar efter att vara pålitlig.
Noggrann: Du har olika metoder för att säkerställa att ingenting faller mellan stolarna.
Bygger ömsesidigt förtroende: Tillit är grunden till bra relationer.
Ansvarstagande: Föregå med gott exempel. Du är exemplet.
Initiativkraft: Framåtanda och ha förmågan att lösa utmaningar, idag och imorgon.
Kommunikationsförmåga: Du kan endast tänka dig ett jobb med kontaktytor hos kunder och samarbetspartners.
Lösningsorienterad: Självständigt beslutsfattande och ansvarstagande.
Du är unik: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Vad du tar med dig
Gymnasieexamen
Tidigare erfarenhet inom transport, spedition, åkeri- eller taxiverksamhet
Position där du haft ett koordinerande och planerande ansvar
En roll där du haft telefon och planeringssystem som främsta arbetsverktyg
Mycket goda datorkunskaper och behärskar Office-paketet
Svenska och engelska flytande i både tal och skrift
B-körkort
Varför vi finnsPostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag och vi har ett viktigt samhällsuppdrag, att säkerställa postservice till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald. Vi är PostNord – ett fantastiskt företag att jobba och växa med! Läs mer på postnord.se.
Vad väntar du på?Välkommen med din ansökan till rollen som Trafikledare hos PEX Bud. Denna annons kommer ligga publicerad under semestertider, vilket gör att vi inte kommer med samma frekvens svara på frågor kopplat till rekryteringen. Om du undrar något över tjänsten, kontakta Casper von Sivers – Senior TA Partner på casper.von-sivers@postnord.com
. Vi kommer att påbörja urvalet och intervjuprocessen för tjänsten någon vecka in i augusti. Vi ser fram emot att höra från dig!
För fackliga kontaktpersoner se Fackliga kontakter.
Dygnet runt är vi på väg – från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig – post möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden.Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel.
Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare kommer ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Den kultur, de värderingar och det självledarskap vi på PostNord vill skapa fokuserar runt ABC – Accountable, Brave, Committed. Ansvarstagande, mod och engagemang driver förändring och utveckling, oavsett om vi leder oss själva eller andra. Det är ett synsätt som uppmuntrar lagarbete, uppriktighet och positiva relationer på arbetsplatsen. ABC bygger vidare på framgångar och låter oss lära av varandra – och av våra misstag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PostNord Group AB
(org.nr 556128-6559)
100 00 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PostNord Sverige Jobbnummer
9997252