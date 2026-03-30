Trafikledare
2026-03-30
Trafikledare till Sennans Buss
Vill du ha en nyckelroll där du får vara med och styra vardagen i en levande verksamhet? Hos Sennans Buss söker vi nu en trafikledare som gillar tempo, ansvar och att få saker att fungera - varje dag.
Som trafikledare hos oss är du navet i verksamheten. Du planerar och leder trafiken för våra skolbussar, linjebussar samt turist- och beställningskörningar. Ditt uppdrag är tydligt: se till att rätt chaufför och rätt buss är på rätt plats - i rätt tid.
Du har daglig kontakt med våra förare och kunder, hanterar förändringar och hittar lösningar när saker inte går enligt plan. Samtidigt säkerställer du att vi följer kollektivavtal samt gällande lagar och regler.
Rollen innebär också ett affärsmässigt ansvar där du arbetar med offerter, orderhantering och fakturering.
Vi tror att du:
Gillar att ha många bollar i luften och trivs i ett högt tempo
Är strukturerad, lösningsorienterad och tar egna initiativ
Har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra
Har erfarenhet av planering, logistik eller transport (meriterande)
Har god administrativ förmåga
Hos oss får du:
En varierad och ansvarsfull roll
Vara en viktig del av ett sammansvetsat team
Arbeta i en bransch där ingen dag är den andra lik
Vill du vara med och få hjulen att snurra - bokstavligt talat? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: jobb@sennansbuss.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trafikledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sennans Buss AB
(org.nr 556190-7121)
Industrivägen 3 (visa karta
)
313 94 SENNAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9828930