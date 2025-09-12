Trafikhandläggare
Drivs du av att få arbeta taktiskt men med ett strategiskt tänk? Vill du bidra till samhället genom att förse kommunen med en säker och tillgänglig trafikmiljö? Då är det dig vi söker!
På teknik- och servicekontoret i Strängnäs kommun samarbetar en mängd olika professioner, mångfalden i våra kompetenser på kontoret är en styrka och arbetet löper horisontellt med invånaren i fokus. Vi levererar klimatsmarta, goda och näringsriktiga måltider till barn, unga och äldre. Vi bidrar till att invånare och besökare kan ha ett aktivt frilufts-, rekreations- och idrottsliv. Gator och promenadstråk underhålls och utvecklas för ökad trygghet och trafiksäkerhet. Vi utbildar om brandskydd och säkerhet, och är olyckan framme finns vi för att rädda och minimera skada.
Den administrativa enheten tillhör Teknik- och servicekontoret i Strängnäs kommun. Här arbetar vi med administration i olika form. Vi arbetar bland annat med registratur, kontorsövergripande utredningar, nämndhantering och fakturahantering. Fordonsenheten samt kommunens Postservice ingår i enheten och numera även trafikplanering, kollektivtrafik och parkeringsövervakning. Teknik och servicekontoret erbjuder dig förmånen att få samarbeta med härliga människor och tillsammans bidrar vi till vår goda arbetsmiljö.
Nu söker vi en engagerad trafikhandläggare som vill utveckla vårt arbete med att skapa en säker trafikmiljö.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
I rollen som Trafikhandläggare kommer du bland annat:
• genom kunskap om lagar, förordningar och föreskrifter kopplat till trafik, genomföra åtgärder för en säker och tillgänglig trafikmiljö.
• ansvara för framtagande av lokala trafikföreskrifter och trafikdispenser.
• förverkliga cykel- och trafikplaner som tas fram för de olika kommundelarna.
• vara drivande i samverkan mellan kontoren inom förvaltningen, bland annat i projektarbeten och genomförande av trafikåtgärder.
• vara delaktig i framskrivning av kontorets nämndärenden kopplat till trafik.
• arbeta med trafiksäkerhet och konceptet mobility management.
• hantera och besvara inkommande frågor från allmänhet.
I rollen har man ett mycket nära samarbete i en trafikgrupp, med trafikplanerare och kollektivtrafiksamordnare. Du arbetar taktiskt men med ett strategiskt tänk, det är därav en fördel med god kunskap om strategisk planering och kollektivtrafik.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• högskola/universitetsutbildning inom exempelvis trafikteknik, trafik- eller samhällsplanering eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Alternativt har du arbetslivserfarenhet som anses likvärdig.
• god kunskap om digitala system.
• B-körkort.
Det är meriterande om du tidigare arbetat med handläggning av trafikföreskrifter. Tidigare erfarenhet av att arbeta strategiskt inom trafikområdet, kunskap om och/eller erfarenhet av kollektivtrafikplanering samt om du tidigare arbetat i en politiskt styrd organisation är meriterande.
För att lyckas i rollen har du förmågan att kunna ta egna initiativ och har ett flexibelt förhållningssätt. Vi ser att du är en självständig person som kan agera ledare i vissa frågor samtidigt som du är en lagspelare. Din goda samarbetsförmåga gör dig till en uppskattad samarbetspart, både internt och externt. Vidare är du prestigelös i ditt arbete och har en god känsla för service. Du har en kommunikativ förmåga och kan förmedla dina budskap till andra på ett pedagogiskt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi vill att du delar kommunens värdegrund, utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet.
Urvalet sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering
• Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
• Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
• Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida.
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
