Trafik- och driftledare till Sälen Buss
2025-12-29
Sälen Buss är ett familjeföretag beläget i Sälen, med kontor och garage i Malung samt bussdepåer i Sälen, Fiskarheden och Mora. Vi är ca 100 medarbetare på företaget och förfogar över ett 50 tal fordon som varje dag kör både linje, taxi och beställningstrafik. Vi är även, genom vårt dotterbolag, verksamma i Norge där vi vintertid sysselsätter cirka 10 anställda och 4 fordon.
Nu är vi på jakt efter en ny stjärna till vårt team i Malung! Är du en serviceinriktad person med god problemlösningsförmåga och vill vara med och skapa smidiga resor för våra kunder och resenärer? Vi på Sälen Buss söker nu en trafik- och driftledare till Malung!Arbetsuppgifter
Som trafik- och driftledare har du en nyckelroll hos oss med huvudansvar för bolagets korttidsplanering. Rollen innebär koordinering av linjebuss, taxi och beställningstrafik, men också att tillhandahålla och koordinera resurser för att täcka vakanta arbetspass. Med ett kundfokuserat perspektiv administrerar du bokningar för turistbussar, flygtransfer och skolresor. Rollen innebär ett nära samarbete i teamet där man tillsammans och genom tät kontakt med verkstadsansvarig verkar för att ge våra kunder bästa möjliga service och upplevelse. För rätt person finns även möjlighet att jobba med trafikledning vid Sälens flygplats. Placeringsort är Malung eller Sälen.Profil
Som person har du en naturlig fallenhet för kommunikation och har inställningen att alltid ge förstklassig service -internt som externt. I rollen som driftledare är du en fena på problemlösning och har förmågan att kunna prioritera bland uppgifterna, även under hög tidspress. Vi är en liten arbetsplats där vi hjälper varandra där din teamkänsla kommer vara en stor tillgång. För att lyckas i rollen ser vi att du är en strukturerad initiativtagare som har en passion för planering och organisering. Du trivs med att skapa ordning, även när oväntade utmaningar uppstår, som vid sjukfrånvaro eller andra orsaker. Du behöver gilla att arbetet ibland tar oväntade svängar och trivs när det är mycket att göra. Vi söker dig som har erfarenhet från schemaläggning och planering av personal eller erfarenhet av trafik- och transportledning. Har du dessutom erfarenhet från branschen ser vi det som starkt meriterande. För att lyckas i rollen tror vi vidare att du har en god it-systemvana och en digital mognad. Du uttrycker dig mycket väl i svenska och engelska, tal som skrift. Tjänsten inkluderar telefonberedskap var femte vecka vilken kan göras hemifrån. Övrig arbetstid för denna roll är på plats i Malung eller enligt överenskommelse på Sälens flygplats.
Känner du dig träffad? Då ser vi fram emot din ansökan.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Rekrytering, för mer information är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Linda Pers, linda.per@clwork.se
, 0708-21 53 58. Din ansökan gör du via www.clockworkpeople.se
och urval kan komma att ske löpande. Sista ansökningsdag är dock 25/1. För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt. Ersättning
