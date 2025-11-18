Trädgårdsmästare till Gamla Linköping
2025-11-18
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter
Gamla Linköping - ett unikt kulturhistoriskt friluftsmuseum mitt i staden - söker nu en engagerad och driven trädgårdsmästare. Du kommer att bidra till att bevara och utveckla våra unika kulturhistoriska trädgårdar, som är en central del av museets levande historia. Du trivs med att arbeta fysiskt och i utomhusmiljö.
Ditt huvudsakliga uppdrag är att ansvara för den långsiktiga vården, skötseln, planeringen och utvecklingen av Gamla Linköpings kulturhistoriska trädgårdar och övriga odlingsytor. Du är vår expert på grönt kulturarv och verkar i en miljö som dagligen möter besökare. Tillsammans med dina kollegor ansvarar också du för genomförande av evenemang och program inom trädgård, grönt kulturarv och odling samt visningar av trädgårdarna för olika grupper. Du kommer även att arbeta i museets klonarkiv i samarbete med Nationella genbanken vid SLU.
Vi tar emot praktikanter, feriearbetare och arbetsmarknadsanställda i verksamheten och som trädgårdsmästare spelar du en viktig roll i detta sociala uppdrag. Du kommer att handleda och arbetsleda dessa medarbetare, vilket innebär att du anpassar uppgifterna utifrån individens förutsättningar, skapar en positiv arbetsmiljö och bidrar till deras utveckling. Här får du möjlighet att förena det kulturhistoriska hantverket med att ge människor värdefull arbetslivserfarenhet.
Din arbetsplats
I rollen som trädgårdsmästare tillhör du enheten Museer och kulturarv. Enheten består av friluftsmuseet Gamla Linköping, bildarkivet Bild Linköping och det kommunala stödet till Slotts- och domkyrkomuseet.
Din arbetsplats är Gamla Linköping, ett av Östergötlands största besöksmål och ett av Sveriges mest besökta museer. Gamla Linköping gestaltar Linköping under perioden omkring 1700-1970. Museet består av tre delar: stadskvarteren, det lantliga Valla gård och naturreservatet Vallaskogen, med bondeskog som brukas som förr i tiden. Här möts stad och land på gångavstånd från Linköpings centrum. I friluftsmuseet finns ett 50-tal kulturhistoriska trädgårdar.
Som trädgårdsmästare tillhör du ett team bestående av en tillsvidareanställd och en säsongsanställd kollega. Team trädgård ingår i verksamhetsområdet Drift och levande samlingar som leds av en verksamhetsledare. Viss helgtjänstgöring förekommer, exempelvis i samband med evenemang och under sommaren, men även 2-3 vanliga tjänstgöringshelger/år.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad trädgårdsmästare eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Du har tidigare erfarenhet av skötsel av kulturhistoriska trädgårdar och har goda kunskaper om kulturhistoriska växter och trädgårdar.
Vi ser även att du har tidigare erfarenhet av handledning eller arbetsledning, då du kommer att ansvara för våra arbetsmarknadsanställda, praktikanter och feriearbetarnas handledare. Du behöver ha god kommunikativ förmåga i svenska i tal och skrift. Om du har kunskap om klonarkiv och genbank genom tidigare erfarenhet eller utbildning ser vi det som meriterande.
För att lyckas i uppdraget är goda ledaregenskaper och en stark förmåga att verka i en samordnande och stödjande roll avgörande. Du planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Du trivs i arbetet med andra människor, är kommunikativ och har god förmåga att skapa engagemang och delaktighet.
Låter det som ett uppdrag för dig? Välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-01-07
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2026-12-31
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16216
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare.

Ersättning: Enligt avtal

Sista dag att ansöka är 2025-12-01
