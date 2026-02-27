Trädgårdsarbetare med erfarenhet - Malmö
God Service i Sverige AB / Trädgårdsanläggarjobb / Malmö Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Malmö
2026-02-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Service i Sverige AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett växande och strukturerat serviceföretag?
God Service växer och söker nu 2 erfarna trädgårdsarbetare inför säsongen 2026.
Vi söker dig som har flera års erfarenhet, arbetar självständigt med kvalitet och vill vara en del av ett professionellt team med tydlig planering och höga ambitioner.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Du arbetar med löpande trädgårdsskötsel hos både privatkunder och företag i Malmö med omnejd. Arbetet är varierande och kräver både yrkesskicklighet och ansvar.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
Gräsklippning och löpande skötsel
Häckklippning och beskärning av träd och buskar
Plantering och ogräsbekämpning
Vår och höststädning av tomter
Röjning och rensning av plattbeläggningar
Bortforsling av trädgårdsavfall
Kundkontakt och rådgivning
I tjänsten ingår daglig användning av maskiner såsom gräsklippare, trimmer och häcksax. Arbetet är fysiskt och sker utomhus i alla väder. Du behöver trivas med ett aktivt arbete där resultatet syns direkt.
Vi söker dig som
Har minst 2-3 års dokumenterad erfarenhet inom trädgårdsskötsel
Har god växtkännedom och förståelse för säsongsarbete
Är självgående, strukturerad och ansvarstagande
Har B-körkort
Talar svenska eller engelska
Har ett professionellt och serviceinriktat bemötande
Vi erbjuder
Säsongsanställning med möjlighet till förlängning
Lön enligt erfarenhet
Ett stabilt och växande företag med tydligt ledarskap
Modern utrustning och välplanerade arbetsdagar
Möjlighet att utvecklas och ta mer ansvar över tid
Vår trädgårdsavdelning utgår från Malmö och arbetar både självständigt och i team. Vi värdesätter kvalitet, struktur och ett gott samarbete.
Vi tillämpar löpande urval - vänta inte med din ansökan.
Skicka ditt CV till: jobb@godservice.se
Märk ansökan med: Trädgård
Kort presentation av God Service
God Service är ett växande serviceföretag i Skåne med fokus på kvalitet, långsiktighet och kundnöjdhet. Vi arbetar med trädgård, städ och service för både privatpersoner och företag.
Hos oss kombineras närhet och teamkänsla med struktur och professionellt arbetssätt. Vi erbjuder schyssta villkor och har kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: jobb@godservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgård". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare God Service i Sverige AB
(org.nr 556784-6042), http://www.godservice.se
Sallerupsvägen 92 (visa karta
)
212 28 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Nicole Nocun nicole@godservice.se 020-214200 Jobbnummer
9766987