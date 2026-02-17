Trädgårdsarbetare Kramfors
Anders Larsson Maskintjänst AB / Trädgårdsodlarjobb / Kramfors
2026-02-17
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
Vi söker trädgårdsarbetare till Kramfors under sommarsäsongen 2026.
Vi söker trädgårdsarbetare till Kramfors under sommarsäsongen 2026.
Jobbet innebär skötsel av utemiljöer i offentliga fastigheter och parker framförallt gräsklippning och trimmning.
Tjänsten är säsongsanställning på heltid som räcker fram till oktober.
Intervjuer sker löpande och anställning startar i mitten av maj.
Vi söker dej som gillar att jobba utomhus både självständigt och i grupp.
Utbildning och erfarenhet inom trädgård är meriterande.
Eftersom vi är ett litet team så fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: info@anderslmaskin.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anders Larsson Maskintjänst AB
(org.nr 559021-2840) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9746580