Träarbetare Vimmerby
2026-03-05
Eterni har kunder i och runt Vimmerby som behöver träarbetare under 2026. Vi ser fram emot att välkomna flera nya medarbetare för att möta de nya uppdragen på arbetsmarknaden.
I rollen som träarbetare arbetar du med tillverkning i fabriksmiljö, men du kommer vara behjälplig vid flera moment. Du får möjlighet att anta en spännande utmaning där det är betydelsefullt att du är ansvarstagande då du dels självständigt, dels i grupp säkerställer att produktionen flyter på effektivt och med god kvalitét.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Som träarbetare hos oss kommer du att arbeta med bland annat:
Nyproduktion av hus och mindre huslösningar
Montering av väggar, tak, fönster och dörrar
Ritningsläsning och planering av arbetetKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet som träarbetare/snickare
God förståelse för ritningar och byggdokumentation
God svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Du är självgående och tar ansvar
Du har ett öga för detaljer och kvalitet
Du är samarbetsvillig och serviceinriktad
OM TJÄNSTEN
Uppdraget är ett inhyrningsuppdrag där du blir anställd hos Eterni för att sedan arbeta ute hos vårt kundföretag. För rätt person finns möjlighet till anställning hos kund efter en tids inhyrning. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
ÖVRIG INFORMATION
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henrik Nordström på henrik.nordstrom@eterni.se
eller Linda Malmros på linda.malmros@eterni.se
.
Plats: Vimmerbyområdet
Start: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
