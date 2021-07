Träarbetare Halland - Peab AB - Chefsjobb i Varberg

Peab AB / Chefsjobb / Varberg2021-07-05Peab Byggservice är ett företag som alltid strävar efter att prestera och leverera i världsklass. Våra medarbetare är vår främsta tillgång och vi vill kunna erbjuda en arbetsplats som präglas av laganda, gemenskap och goda utvecklingsmöjligheter. Detta gör vi bland annat genom att vara öppna och lyhörda, skapa tydliga mål och en bra arbetsfördelning men framför allt genom vår värdegrund. JUPP:en utgör hjärtat i företaget och den beskriver hur vi vill att vår verksamhet och våra medarbetare ska vara: Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga. Vill du läsa mer om oss får du gärna kika in på vår hemsida peabbyggservice.se.Om jobbetPeab Byggservice arbetar med mycket varierande projekt, bland annat om- och tillbyggnader, reparationsarbeten, kontorsanpassningar, försäkringsskador och köksmontering. Du kommer att vara den främsta kontakten gentemot kund och underentreprenörer, vilket ställer krav på din sociala förmåga samt att du trivs med att samordna och planera dina arbeten. Det är också av stor vikt att du känner dig bekväm med att ha mycket kundkontakt i ditt dagliga arbete.2021-07-05Vi ser gärna att du arbetat med byggservicearbeten tidigare eftersom arbetet är varierat. Det är mycket meriterande om du arbetat med just privatpersoner. Arbetet ställer krav på ditt yrkeskunnande och för att våra kunder ska känna sig trygga och bekväma med oss är det av stor vikt att du är professionell i ditt bemötande, är förtroendeingivande och har ett serviceinriktat arbetssätt. Det är viktigt att du trivs med att jobba självständigt samt drivs av att vara delaktig i projekt från ax till limpa.Det är ett krav för tjänsten att du:har B-körkorterfarenhet som snickarePeab Byggservice erbjuder sina medarbetare en trygg anställning med bra utvecklingsmöjligheter samt personal- och friskvårdsbidrag på upp till 5000 kr/år.Vill du arbeta i ett jordnära företag som brinner för byggservice? Välkommen att skicka in din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-22PEAB AB5848189