Tjej på 5 år söker personlig assistent på heltid, tillsvidare - God Assistans i Mitt AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mörbylånga

God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mörbylånga2021-04-03God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se Vår glada och busiga superhjältinna på 5 år som söker nu en stjärna till sitt team! Flickan har på grund av medfött syndrom kognitiva- och motoriska svårigheter, epilepsi och behov av vårdande insatser dagligen, dygnet runt. Hon söker nu en personlig assistent som kan vara hennes förlängda armar och ben samt skyddsnät i vardagen.Flickan bor tillsammans med mamma och pappa och syskon i en villa i Algutsrum på Öland. Det är en aktiv familj som gärna spenderar mycket av tiden ute i trädgården, på busiga upptåg men som också gärna myser hemma i soffan emellanåt. Familjens vardag präglas av lek och skratt där aktiv träning går hand i hand och genomsyrar en vanlig dag där arbetsuppgifterna med vår tjej kan vara hjälp med kläder, toalettbesök, lek, kommunikationsträning, sång, sondmatning, andningshjälp, medicinering, träning i olika former och däremellan en portion bus för att hålla humöret och kämpaglöden uppe.KÄNNER DU IGEN DIG?Du är en lugn och trygg person med glimten i ögat och hjärtat på rätt ställe. Du är noggrann, uppmärksam, lyhörd och flexibel för att lyckas bra i rollen som tjejens personliga assistent. Det är meriterat om du har en bakgrund inom vård och omsorg och kanske arbetat som personlig assistent tidigare eller undersköterska i någon form. Träning i olika former är en viktig del av vardagen, så ett stort tålamod och god fysik är en förutsättning för att klara av tjänsten.Du har körkort. Du tål pälsdjur då familjen har hund.ARBETSTIDER OCH TJÄNSTGÖRINGSGRADERVi söker dig som vill jobba heltid, tillträde omgående.Du ingår i ett team med flera assistenter.Tjänst på heltid enligt följande schema:Vecka 1 : Må 08.00-20.00, Tis 22.00-08.00, Tor 08.00-20.00, Lör 11.00-19.00Vecka 2: Må 08.00-20.00, Tis 22.00-08.00, Fre 08.00-20.00Vecka 3: Må 08.00-20.00, Tis 22.00-08.00, Tor 08.00-20.00, Sön 11.00-19.00Vecka 4: Må 08.00-20.00, Tis 22.00-08.00, Fre 08.00-20.00ATT VARA ANSTÄLLD PÅ GOD ASSISTANSGod Assistans vill att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Vi följer kollektivavtal, ger en marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, avtalsenliga semestervillkor och ett branschens bästa och högsta friskvårdsbidrag på 4000 kr.UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRETEnligt lagen om registerkontroll och God Assistans policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt HVB-hem från polisen, blankett finner du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/ LÖNPå God Assistans får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.NÄR KAN DU BÖRJA?Tillträde efter överenskommelse så fort som möjligt, så sök omgående! Urval och intervjuer sker löpande.VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!Sista ansökningsdag är 2020-04-30För frågor kontakta Johanna på johanna.andersson@godassistans.se Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-03Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-04-30God Assistans i Mitt AB5671326