Tjänsteområdesansvarig AI
2025-11-11
Vill du arbeta praktiskt med AI och vara med och utveckla konkreta lösningar som gör skillnad i kommunens verksamhet? Då kan rollen som Tjänsteområdesansvarig AI vara rätt för dig!
Som Tjänsteområdesansvarig AI kommer du att ha en central roll i att ta fram, testa och implementera AI-baserade lösningar för att stötta kommunens olika verksamheter.
Fokus ligger på att identifiera användningsområden där AI kan skapa nytta, och att omsätta dessa idéer till lösningar för verksamheten.
Du samarbetar med Digitalliseringsenheten och tillsammans med våra verksamheter för att förstå behov, utveckla relevanta use cases och driva AI-projekt från idé till färdig lösning. Rollen innebär också att du stöttar medarbetare i att använda AI-verktyg och metoder, samt följer upp och utvärderar effekterna av de insatser som genomförs.
Du har ett helhetsansvar för att förvalta och utveckla tjänsteområdet och du kommer samverka med leverantörer och följer upp avtalade leveranser. Du arbetar även med att säkerställa att tjänsteområdet uppfyller gällande krav på IT-säkerhet. Du blir en del av IT-enheten inom kommunledningskontoret, där du samarbetar med kollegor inom olika teknikområden. Enheten består av cirka 30 medarbetare med bred kompetens och ett gemensamt mål att utveckla kommunens digitala tjänster.Kvalifikationer
Vi söker dig med:
- Civilingenjörsexamen inom datavetenskap, informatik eller liknande, alternativt motsvarande kunskap genom gedigen arbetslivserfarenhet.
- Minst ett par års erfarenhet av att arbeta med AI och machine learning. Mycket goda kunskaper inom AI och machine learning inklusive teorier, metoder och verktyg.
- Kunskap om dataanalys och visualisering, inklusive att använda verktyg som Excel, Tableau, Power BI eller liknande.
- Kunskap om programmering i språk som Python, R, Java eller liknande samt MCP (Model context protocol).
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering. Då detta är en roll där du har många kontakter både internt och externt ser vi det som viktigt att du har lätt för att bygga relationer och samarbeta. Du bör också ha en god förmåga att kommunicera komplexa idéer och tekniska koncept på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Du är analytisk och problemlösare, har lätt för att se helheten och håller dig uppdaterad med de senaste trenderna och utvecklingen inom AI och machine learning.Övrig information
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
