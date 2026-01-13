Timvikarierande stödassistent till Skarpnäcksgården F-huset
Nytida AB / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nytida AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Skarpnäcksgården F-huset flera timvikarierande stödassistenter (undersköterskor/socialpedagoger) för att fylla ut vår verksamhet.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Ditt uppdrag
I rollen som stödassistent utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad såsom dusch, måltider, medicinhantering, städning av klientrum och allmänna utrymmen, samhällskontakter, skjuts till och från läkarbesök och liknande samt kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner.
Om Skarpnäcksgården F-huset
Skarpnäcksgården ligger rofyllt på gångavstånd från Skarpnäcks tunnelbanestation. Den enskilde bor i ett enkelrum på 15 till 20 kvadratmeter med egen toalett. Rummet är basmöblerat. Dusch delas med andra boende och det finns möjlighet att utnyttja tvättstuga. Den enskilde har tillgång till gemensamma utrymmen för måltider, umgänge, TV-rum samt även en uteplats.
Butiker och annan service finns i Skarpnäcks centrum. På fem minuters gångavstånd finns Rättarstugan, ett kostnadsfritt och gemensamt fik för hela Skarpnäcksgårdens klienter, som är öppet varje vardag.
Målgrupp
F-Huset vänder sig till vuxna i åldern 18 år och uppåt oavsett kön. Vi vänder oss till personer med:
Pågående missbruk
Beroende av droger eller alkohol
Hemlöshetsproblematik
Psykisk problematik
Arbetssätt
Vi arbetar utifrån det uppdrag vi får samt utifrån den enskildes behov. Den enskilde och uppdragsgivaren är delaktiga genom hela processen. Det kan handla om att ge stöd på olika sätt, till exempel genom att
upprätta eller bibehålla kontakten med sjukvård och/eller psykiatri
ge stöd vad gäller läkemedelsbehandling
upprätta ett veckoschema för personlig hygien, tvätt och städ
stötta och hjälpa den enskilde beträffande ekonomi
motivera till delaktighet i aktiviteter som känns meningsfulla
ombesörja sår eller andra specifika omvårdnadsbehov
Vi anpassar arbetet utifrån målgruppen och den enskilde.
• Gruppchefer: Du har en chef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Det kan även vara en karriärmöjlighet för dig.
Din erfarenhet och kunskap
Vi gissar att du som söker dig till oss: * har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor * är ansvarskännande och har en personlig mognad * trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor
Du har lägst gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Det är meriterande om du har studerat vidare till socialpedagog eller behandlingsassistent samt att du har erfarenhet av arbete med målgruppen. Du har god datorvana samt erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Övrigt
Anställningsform: Timvikarie efter löpande behovLön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Omgående
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
För mer information kontakta: Gruppchef Sandra Kejerhag, Telefonnummer: 0709/660016 eller Mail: sandra.kejerhag@nytida.se
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning.Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7040875-1786248". Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Brännkyrkagatan 100 (visa karta
)
117 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Nytida Jobbnummer
9681147