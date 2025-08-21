Timvikarierande kockar till kostavdelningen
2025-08-21
Vi söker dig med brinnande intresse för mat med stort fokus på kvalité och service.
Kostavdelningen tillhör Arboga kommunalteknik AB och är samlad i en måltidsorganisation. Tillsammans är vi 45 personer som tillagar och serverar 3 500 måltider per dag till våra gäster på förskolan, grundskolan, gymnasiet och inom vård och omsorg. Kostavdelningen ansvarar för 11 tillagningskök, 4 mottagningskök och har utskick till 30 serveringskök. Vi eftersträvar att laga mat från grunden, använda svenska råvaror och göra klimatsmarta val.
Vår övergripande måltidsvision är att främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra gäster. Vi arbetar för att erbjuda goda, vällagade, säkra, omväxlande och näringsriktiga måltider som har minimal påverkan på miljö och klimat.
Att laga maten nära våra gäster och att erbjuda en hög service och trevligt bemötande för dem är hörnstenar i vår verksamhet. Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Som timvikarierande kock ingår bland annat att tillaga måltider enligt recept, ombesörja salladsbuffé, specialkost, baka, göra webbeställning, utföra egenkontroll, servering, disk och lokalvård i kök och skolrestauranger. Kvalifikationer
För att arbeta som timvikarierande kock behöver du ha utbildning från restaurangskola med kockinriktning eller motsvarande och gärna minst 3 års praktisk erfarenhet som kock i restaurang eller storkök under de senaste 5 åren.
Vi söker dig som har en stor passion för offentlig gastronomi, hållbart resurstänk och gästfokus, där kvalité och god service rankas högt. Du har goda teoretiska och praktiska kunskaper i matlagning inom specialkost.
Det är viktigt att du har ett professionellt förhållningssätt, är ansvarstagande, noggrann och engagerad. För att kunna hoppa in i olika kök behöver du vara flexibel och stresstålig. Med lätthet och intresse använder du de IT-system som arbetet förutsätter och din förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift är god. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Då de olika köken är spridda över hela kommunen och ditt uppdrag kan fördelas på flera enheter under en arbetsdag är B-körkort och tillgång till egen bil meriterande.
För att få arbeta inom verksamheter som rör barn och ungdomar krävs att du lämnar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdrag från belastningsregistret begärs via http://www.polisen.se
och ska gälla för skola och förskola.
Arbetstid och omfattning
Timanställning vid behov.
Arbetstid dagtid, och kan förläggas mellan kl 07.00-17.30
Helgtjänstgöring kan förekomma.
Tillträde enligt överenskommelse.Ersättning
Timlön, individuell lönesättning.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arboga kommunalteknik AB
(org.nr 559210-6446) Kontakt
Biträdande kostchef
Elin Pettersson 0589-687532 Jobbnummer
9469500