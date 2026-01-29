Timvikarier till stödboende för ungdomar
Drivs du av att stötta och motivera ungdomar? Nu finns möjligheten att bidra till trygghet för våra ungdomar på Thulegatans stödboende. Vi söker två timvikarier.
Ungdomarna är i åldern 16-20 år och placerade utifrån exempelvis psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet eller svårigheter i hemförhållandena. Varje ungdom får ett individuellt anpassat stöd och syftet med placeringen är att under trygga former få träna och förbereda ungdomarna för ett mer självständigt boende och vuxenliv. På stödboendet arbetar vi utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt där vi utgår från metoder som motiverande samtal (MI), allmän daglig livsföring (ADL), återfallsprevention (ÅP) och ett självständigt liv (ESL).
Som vikarie fungerar du som en viktig vuxen för våra ungdomar. Tillsammans skapar vi en lugn och säker miljö på stödboendet där ungdomarna kan utvecklas och känner sig sedda. Du stöttar ungdomarna i deras vardag med allt ifrån att sköta ett eget hushåll, att de ska få en fungerande skolgång eller annan sysselsättning samt att göra goda livsval. Arbetet för dig som stödpedagog innebär mycket motivationsarbete, dokumentation och medverkan på möten.
Vi är ett engagerat gäng på sju medarbetare och en teamledaredär vi månar om varandra och framför allt våra placerade ungdomar. Samverkan och att driva processer med andra aktörer som exempelvis skola, psykiatrin, arbetsförmedlingen och ekonomiskt bistånd är en stor del av arbetet. Din funktion är att planera, samordna och göra ungdomen delaktig i nödvändiga kontakter för att på sikt bli mer självständig.
Vi söker dig som har en avslutad eller pågående eftergymnasial utbildning som stödpedagog, socialpedagog, behandlingspedagog eller likvärdigt. Du har B-körkort och det är såklart positivt om du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar och/eller unga vuxna. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta med utmanande beteenden är det bra. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att samverka med olika aktörer som exempelvis ekonomiskt bistånd och olika sysselsättningsfunktioner. Vi dokumenterar i Viva så därför är det också bra om du har dokumentationsvana.
Som person behöver du vara trygg i dig själv, ha god självkännedom och ett stort intresse för ungdomars livsvillkor. Det är viktigt att du gillar att samarbeta och att du känner dig trygg i att driva processer med andra aktörer. Hos oss är ingen dag den andra lik. För att du ska trivas i den här tjänsten behöver du gilla att arbeta i ett högt tempo och kan ställa om snabbt när oförutsedda saker sker.
I denna process har vi löpande urval och intervjuer så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Ett giltigt polisregisterutdrag (det som avser HVB) behöver uppvisas innan eventuell anställning.
ÖVRIGT
Socialförvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna. Målet är att arbeta för att uppnå social uthållighet. Inom socialförvaltningen bedrivs kvalificerat och välutvecklat socialt arbete. Förvaltningens arbete innehåller både myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser för barn, ungdomar, vuxna och familjer.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
