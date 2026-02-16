Timvikarier till Duved skola
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Duved Skola är en nybyggd toppmodern grundskola som ger mycket goda förutsättningar för samarbete och stimulans till lärande. Skolan är en F-9 skola med ca. 80 medarbetare och 570 elever.
Vi söker timvikarier. Både i vår fritidsverksamhet samt som lärarvikarie. Som timvikarie får du varierande uppdrag utifrån behov som uppstår spontant eller vid planerade ledigheter för personalen. Vi har en vikariesamordnare som organiserar alla vikariers uppdrag. Inför varje vecka kan du själv bestämma vilka dagar du är tillgänglig för jobb. Du kan också komma med önskemål om vilka åldrar/uppdrag du helst vill arbeta med.Kvalifikationer
* Vi ser gärna att du är legitimerad lärare och har tidigare erfarenheter av att arbeta med neuropsykiatriska funktionsvariationer.
* Lärarlegitimation eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant (ex. socionom eller beteendevetare) samt erfarenhet av att jobba med elever i behov av särskilt stöd. (Meriterande)
Som person arbetar du enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du har lätt för att sätta dig in i andras situation, lyssnar, förstår och visar hänsyn. Du kan anpassa dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
