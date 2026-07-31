Timvikarier till Båstad kommun F-9 samt fritidshem
Båstads Kommun, Barn och utbildning / Förskollärarjobb / Båstad Visa alla förskollärarjobb i Båstad
2026-07-31
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Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap – en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Nu söker vi timvikarier till grundskolorna och våra fritidshem!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Att arbeta med elever i våra verksamheter är ett ansvarsfullt arbete. Det är ett omväxlande och meningsfullt arbete som sker ensamt eller tillsammans med andra vuxna. Undervisning och socialt samspel är ett par av de viktigaste delarna av uppdraget. Det innebär att timvikarien får hålla i undervisning under begränsad tid med delvisa instruktioner om innehåll och arbetsmetoder.Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för att ge våra elever en så god dag som möjligt när ordinarie lärare är borta. Du kommer individuellt eller tillsammans med andra säkerställa att eleverna ges undervisning utifrån given planering samt upprätthåller ordning och trygghet utifrån våra trivselregler.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i skola eller på frtidshemmet och/eller med barn och unga. Du gör ditt yttersta för att skapa goda relationer till våra elever under de förutsättningar du ges.
Som timvikarie kan du bli uppbokad med kort varsel.
Vi söker dig som:
• Har intresse för att undervisa
• Vill samarbeta
• Vågar ta eget ansvar
• Har hög anpassningsförmåga
• Har ett professionellt förhållningssätt som grundar sig i demokratiska värden och god förståelse och lyhördhet för olika kulturer och personligheter.
• Är en god positiv ledare och förebild för eleverna
Kommunikation är ett av de viktigaste arbetsredskapen om du ska arbeta inom våra verksamheter. Därför är det viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Vi ser mångfald som en styrka och vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund och modersmål.
Erfarenhet av pedagogiskt arbete är meriterande.
För arbetet krävs att du kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Du ansöker om detta här: Skola eller förskola, e-tjänst I Polismyndigheten (polisen.se)
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse.
Rökfri arbetstid tillämpas. Kommunala avtal gäller.
Fackliga representanter nås via respektive fackförbunds webbplats.
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "125". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Båstads Kommun
(org.nr 212000-0944)
269 80 BÅSTAD Arbetsplats
Båstads Kommun, Barn och utbildning Kontakt
Skoladministratör
Mia Härenfors Byberg mia.harenfors-byberg@bastad.se +4643177164 Jobbnummer
10017220