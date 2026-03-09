Timvikarier Sommarvikarier Degerberga
Optimal Assistans i Gbg AB: ett privat alternativ för Dig som brukare och assistent som funnits sedan 2005. Här ser vi inte till standardlösningar utan utgår från brukarens möjligheter och önskemål.
Kollektivavtal med FREMIA-kommunalwww.optimalassistans.org
• Vi söker Er som vill arbeta under juni, juli och augusti.
Du kanske kan början nu som tim vikare redan nu och sedan arbeta mer under sommaren.
Tider är: Dag, kväll, natt och helger.
Ange i Din ansökan under vilken period Du kan arbeta,
Ange i Din ansökan om Du söker sommar jobb heltid eller deltid
Ange om Du har körkort då detta kan vara ett behov hos några av våra kunder.
Vi rekryterar löpande, både företag, kund läser ansökan!
Kollektivavtal och bra försäkringsvillkor finns
• Erfarenhet av yrket meriterat*
• Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: jobb@optimalassistans.org Arbetsgivarens referens
